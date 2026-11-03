Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este martes 3 de noviembre

Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe
en el día de hoy.
Ahora
En este momento, el estado del cielo en Santa Fe
es de light rain
, con una temperatura actual de 24°. La sensación térmica es de 24°, lo que indica un clima cálido y húmedo. La humedad se encuentra en un 78%, lo que contribuye a la sensación de bochorno. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el este, lo que puede aportar algo de frescura a la tarde.
El clima hoy martes 3 de noviembre
Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 24°. Las condiciones de lluvia ligera pueden continuar durante la tarde, por lo que se recomienda llevar paraguas si se planea salir. La humedad alta puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que es importante mantenerse hidratado. La visibilidad se mantiene en niveles adecuados, lo que facilita la circulación en la ciudad.
Pronóstico extendido
En los próximos días, el clima en Santa Fe
mostrará variaciones. Para el miércoles 4 de noviembre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 18°, con pronóstico de moderate rain
. El jueves 5 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 9° y 22°, con clear sky
. Finalmente, el viernes 6 de noviembre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 27°, con cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un clima más cálido y soleado.