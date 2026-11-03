En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Celeste Pereyra

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este martes 3 de noviembre

Este martes 3 de noviembre, Mendoza presenta un clima cálido con temperaturas que oscilarán entre 17° y 28°. La humedad es del 44% y se espera un cielo mayormente despejado durante el día.

03/11/2026 | 12:22Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 3 de noviembre

FOTO: Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 3 de noviembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con pocas nubes, con una temperatura de 24°. La sensación térmica es de 24°. La humedad se encuentra en un 44%, lo que genera un ambiente relativamente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el este, contribuyendo a un clima agradable.

El clima hoy martes 3 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 28°. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad se mantienen estables, con un viento suave que no superará los 5 m/s. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se prevén con variaciones en las temperaturas y algunas lluvias. El miércoles 4 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 22°, con pronóstico de lluvias ligeras. El jueves 5 de noviembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 30°, también con lluvias ligeras. Para el viernes 6 de noviembre, la mínima descenderá a 12° y la máxima será de 22°, con lluvias ligeras nuevamente. El fin de semana, el sábado 7 de noviembre, se espera una mínima de 8° y una máxima de 18°, con lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 8 de noviembre, la mínima será de 12° y la máxima de 23°, con cielo despejado.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf