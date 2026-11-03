Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este martes 3 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con pocas nubes, con una temperatura de 24°. La sensación térmica es de 24°. La humedad se encuentra en un 44%, lo que genera un ambiente relativamente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el este, contribuyendo a un clima agradable.

El clima hoy martes 3 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 28°. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad se mantienen estables, con un viento suave que no superará los 5 m/s. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se prevén con variaciones en las temperaturas y algunas lluvias. El miércoles 4 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 22°, con pronóstico de lluvias ligeras. El jueves 5 de noviembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 30°, también con lluvias ligeras. Para el viernes 6 de noviembre, la mínima descenderá a 12° y la máxima será de 22°, con lluvias ligeras nuevamente. El fin de semana, el sábado 7 de noviembre, se espera una mínima de 8° y una máxima de 18°, con lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 8 de noviembre, la mínima será de 12° y la máxima de 23°, con cielo despejado.