Accidente en el rodaje de "Batman 2" detiene filmación: el Batimóvil atropelló a un actor
El rodaje de "Batman 2" se detuvo tras un accidente en el set, donde el Batimóvil atropelló a un actor. Se mantiene la fecha de estreno para el 18 de febrero de 2028.
FOTO: Accidente en el rodaje de "Batman 2" detiene filmación: el Batimóvil atropelló a un actor
Buenos Aires, 2 noviembre (NA) -- Un accidente en el set de grabación de la película "The Batman Part II" obligó a suspender de manera temporal el rodaje en la ciudad de Leavesden, Reino Unido, cuando el Batimóvil atropelló a un actor, que tras el episodio recibió atención médica en un hospital y atraviesa la recuperación en su casa.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, una fuente de la producción a cargo de la compañía Warner Bros describió lo sucedido: "La gente en el set dijo que el Batimóvil había atropellado a alguien. El rodaje se interrumpió después del accidente. Estas películas de acción siempre implican cierto nivel de riesgo, y este accidente fue un recordatorio de eso".
Por su parte, la segunda parte de la saga atraviesa un cambio en la dirección debido a que el director Matt Reeves debió apartarse temporalmente del proyecto por razones personales, según se informó a principios de mes; y su lugar es ocupado por Steven Soderbergh.
Uno de los integrantes de los actores que se refirió a esta modificación fue nada menos que Robert Pattinson, el protagonista y quien volverá a interpretar el mítico personaje de DC: "Estoy muy contento de que haya venido a ayudar a Matt. Es increíblemente generoso de su parte, y lo hace de la manera más amable. Es completamente desinteresado. Matt había puesto muchísimo trabajo en el guion y estamos casi terminando".
En tanto, la producción retomó actividades en el mismo complejo tras la pausa. Matt Reeves se apartó por motivos personales y Steven Soderbergh asumió la dirección. La fecha de estreno se mantiene para el 18 de febrero de 2028.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el set de "Batman 2"?
Un accidente en el que el Batimóvil atropelló a un actor detuvo temporalmente el rodaje.
¿Dónde sucedió el accidente?
El incidente ocurrió en el set de grabación en Leavesden, Reino Unido.
¿Quién es el nuevo director de la película?
Steven Soderbergh asumió la dirección tras la salida temporal de Matt Reeves.
¿Cuál es la fecha de estreno de la película?
La película está programada para estrenarse el 18 de febrero de 2028.
¿Cómo se encuentra el actor atropellado?
El actor recibió atención médica y se encuentra en proceso de recuperación en su hogar.
[Fuente: Noticias Argentinas]