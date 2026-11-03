Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 3 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de light rain, con una temperatura actual de 22°. La sensación térmica se encuentra en 22°, mientras que la humedad es del 68%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el norte, con una presión atmosférica de 1013 hPa.

El clima hoy martes 3 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 22°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán durante el día, con una humedad del 68% que podría generar sensaciones de incomodidad. El viento, que sopla a 4 m/s desde el norte, contribuirá a la sensación térmica actual. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, lo que permitirá una buena visibilidad en las calles de la ciudad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba presentan variaciones en el clima. Para el miércoles 4 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 24°, con lluvias ligeras. El jueves 5 de noviembre, el clima mejorará con una mínima de 15° y una máxima de 28°, bajo un cielo despejado. El viernes 6 de noviembre, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 24°, con algunas nubes. Para el sábado 7 de noviembre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 20°, con lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 8 de noviembre, la temperatura mínima será de 10° y la máxima alcanzará los 24°, con cielo despejado.