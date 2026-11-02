Boca se quedó con el superclásico y La Bombonera fue una fiesta: así lo vivió Cadena 3

FOTO: Mirá el vlog de Cadena 3 en La Bombonera.

Boca le ganó 1-0 este domingo a River, en una nueva edición del Superclásico, y quedó aún más cerca de la cuádruple corona con la que podría cerrar un 2026 inolvidable.

A los 27 minutos de la primer etapa, el defensor Lautaro Di Lollo, de cabeza, convirtió el gol “xeneize” tras un centro desde el tiro de esquina del colombiano Sebastián Villa.

Desde los 10 minutos de iniciado el encuentro, River jugó con diez hombres por la expulsión del defensor Lucas Martínez Quarta tras un agarrón al uruguayo Miguel Merentiel que fue revisado en el VAR.

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La temprana roja desequilibró tácticamente a River y potenció el rendimiento de Boca por lo que el "Xeneize" aprovechó el envión anímico y superioridad numérica para abrir el marcador a los pocos minutos mediante un certero cabezazo de Lautaro Di Lollo, quien conectó la pelota tras un tiro de esquina ejecutado por Villa.

Cadena 3 te trae un vlog especial para que veas cómo se vivió una nueva edición del partido que paraliza a todo el país desde dentro. En este vlog, te mostramos cómo se vivió la victoria de Boca ante River, con imágenes exclusivas desde las tribunas, el color de la hinchada, los cantos, la pasión y toda la emoción de una Bombonera que explotó de alegría.

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