La Fiorentina ganó con goles de Mastantuono y Pellegrino, para salir de zona de descenso

FOTO: Franco Mastantuono convirtió su cuarto gol con la camiseta de la Fiorentina.

La Fiorentina logró una victoria trascendental al vencer 4 a 2 al Sassuolo en la décima fecha de la Serie A, lo que le permitió salir de la zona de descenso.

El encuentro tuvo lugar en el estadio Città del Tricolore y los goles del equipo visitante fueron obra de los argentinos Mateo Pellegrino y Franco Mastantuono, junto a los tantos de Alieu Njie y Víctor Valdepeñas. Por parte del Sassuolo, el jugador Armand Lauriente anotó un doblete.

Con este triunfo, la Fiorentina alcanzó su segundo partido consecutivo sin conocer la derrota y suma un total de ocho puntos en diez encuentros, escalando hasta el decimosexto lugar de la tabla. El Sassuolo, por su parte, se encuentra en el decimoséptimo puesto, con la misma cantidad de puntos.

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¡LA ZURDA DE MASTANTUONO PARA UN GOLAZO DE FIORENTINA! El ex River definió contra el palo frente a Sassuolo y marcó su cuarto gol con el equipo Viola. ?? Mirá la #SerieA por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/4hMmnnYJAb — SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2026

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El aporte de los dos futbolistas argentinos fue crucial, ya que Pellegrino y Mastantuono sumaron tres puntos vitales que permiten al equipo florentino comenzar a salir de un inicio de temporada complicado.

El partido comenzó con un gol de Lauriente a los 25 minutos del primer tiempo, pero Pellegrino logró igualar en el segundo minuto de descuento, definiendo con precisión tras un centro desde el borde del área chica.

En el inicio de la segunda mitad, Njie anotó el gol que puso a la Fiorentina en ventaja, aunque Lauriente volvió a marcar para el Sassuolo a los 20 minutos, restableciendo la igualdad.

Fue entonces cuando, a los 34 minutos de la segunda parte, Mastantuono recibió un pase y definió con calidad, colocando el balón en el rincón derecho del arquero Stefano Turati. Finalmente, Valdepeñas selló el resultado en el tercer minuto de descuento.

Este triunfo es significativo para la Fiorentina, que se aleja de la zona roja, y además Mastantuono se convierte en el jugador más joven en marcar cuatro goles en sus primeros diez partidos en la Serie A desde el brasileño Alexandre Pato, quien lo hizo a los 22 años con el Milan en 2007.