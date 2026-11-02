“Nos vamos a estrellar”: aterradora conversación antes de la tragedia en Palm Beach

La desesperación quedó grabada en las frecuencias de radio antes del impacto fatal. Un avión ejecutivo Learjet 60, que había partido desde Texas con destino a las Bahamas, se estrelló este domingo en una zona residencial del condado de Palm Beach, en Florida —cerca de la residencia de Mar-a-Lago—, provocando la muerte de sus nueve ocupantes.

Según los registros de las comunicaciones aéreas, los problemas comenzaron a gran altitud cuando la aeronave alcanzó los 35.000 pies. La tripulación advirtió sobre la presencia de hielo transparente y turbulencias severas en la ruta.

Ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas, los pilotos solicitaron ascender para buscar estabilidad, pero la situación escaló de forma dramática en cuestión de segundos: el avión sufrió una pérdida de control abrupta y comenzó un descenso descontrolado.

“Estamos descendiendo a 10.000 pies por minuto... emergencia, emergencia”, alertó la tripulación a los controladores. Segundos más tarde, la velocidad de caída se disparó hasta alcanzar los 20.000 y luego los 30.000 pies por minuto en una trayectoria prácticamente vertical. En medio de la maniobra desesperada por salvar la nave, el último mensaje antes de perder la señal fue lapidario: “Nos vamos a estrellar. Se nos acaba el tiempo”.

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????? La dramática conversación del piloto del avión privado Learjet 60 que se estrelló en Palm Beach. Fallecieron 9 personas. Volaba entre Texas y Bahamas. Terrible accidente https://t.co/F11XaBJCgs — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) November 2, 2026

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El impacto contra el suelo generó una enorme bola de fuego y abrió un cráter de gran magnitud al costado de un camino en el vecindario de Cresthaven. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificó el episodio como un "choque cataclísmico" que simulaba la caída de un misil, lo que obligó a evacuar preventivamente a cientos de residentes de la zona, aunque milagrosamente no se registraron víctimas fatales ni heridos en tierra.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) asumieron la investigación formal para esclarecer los factores exactos que desencadenaron la violenta caída y determinar el impacto real del clima extremo en el trágico desenlace.

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