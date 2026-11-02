Ciberataque a supermercados europeos provoca fallas en sistemas de congelación

Buenos Aires, 2 noviembre (NA) -- Supermercados en Bélgica, Estonia, Luxemburgo y Suecia han reportado anomalías en sus sistemas de congelación, aparentemente como resultado de un ciberataque similar al que tuvo lugar en Francia hace tres semanas. En ese incidente anterior, se acusó a atacantes no identificados de haber "secuestrado" los sistemas de refrigeración, programándolos para descongelar y dañar productos frescos y congelados.

Las cadenas de supermercados suecas ICA y Coop informaron que un número limitado de sus tiendas había sido afectado. La portavoz de ICA, Helena Johansson, señaló que la empresa está en proceso de investigar el incidente y su alcance.

El portavoz de Coop, Carlos Cancino, comentó a la agencia de noticias AFP que los frigoríficos y congeladores en algunas tiendas han dejado de funcionar por completo o han sufrido daños parciales. Seis de las aproximadamente 800 tiendas de Coop en Suecia se vieron afectadas, aunque Cancino agregó que no había recibido información que confirmara que se trataba de un ciberataque.

Por su parte, la cadena neerlandesa Ahold Delhaize también reportó un "incidente informático" que impactó en las heladeras de varias de sus tiendas en Bélgica y Luxemburgo.

Otros supermercados como Carrefour, Intermarché y Spar también han sido blanco de ataques. El portavoz de Carrefour en Bélgica, Mich Vergauwen, afirmó: "Se trata de un ciberataque... No hay otra razón". En respuesta, la fiscalía belga ha abierto una investigación penal.

¿Cómo acceden los hackers a los sistemas de refrigeración de los supermercados?

Al igual que el incidente del 12 de octubre en Francia, la interrupción del suministro del lunes causó el desecho de productos en mal estado, reavivando la preocupación por la seguridad alimentaria. La sucursal de ICA Kvantum en Sjobo, al sur de Suecia, reportó que las temperaturas en sus sistemas se habían elevado de forma remota hasta los 50 grados.

El director del Centro Nacional de Ciberseguridad de Suecia, John Billow, indicó que su departamento está investigando el caso. "En las últimas semanas hemos identificado que tenemos bastantes dispositivos de tecnología operativa expuestos en Suecia", comentó Billow, subrayando la necesidad de actualizarlos o emparcharlos.

Esta "tecnología operativa expuesta" abarca desde refrigeradores y sistemas de calefacción hasta cámaras de seguridad, redes de alarma y un número creciente de dispositivos que, anteriormente mecánicos, ahora son monitoreados y controlados de forma remota, lo que abre nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes que buscan explotar vulnerabilidades de seguridad.