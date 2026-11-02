Hotesur-Los Sauces: retoman lectura de la acusación contra Cristina Kirchner por lavado de dinero

Este lunes, el Tribunal Oral Federal N°5 realiza una nueva audiencia del juicio contra la expresidenta Cristina Kirchner y el diputado Máximo Kirchner por Hotesur y Los Sauces, en la que la Fiscalía continuará con la lectura de la elevación a juicio por la causa Los Sauces.

La jornada comenzó con la exposición del rol de las empresas ligadas a Lázaro Báez que participaron de la presunta maniobra de lavado de dinero, y cómo se canalizaron los "fondos ilícitos" hacia la inmobiliaria de la familia Kirchner.

Tras haber expuesto en la audiencia anterior cómo funcionó Kank y Costilla, el fiscal Diego Velasco se refirió a la situación de la constructora Loscalzo y Del Curto que resultó beneficiada con obra pública en Santa Cruz. La misma inyectó fondos a Los Sauces entre enero del 2009 y diciembre de 2014 “con el fin de aplicarlos a la actividad inmobiliaria”.

“De esta forma, una porción de lo que era defraudado al Estado Nacional a través de la obra pública sería canalizado a la firma” de la familia Kirchner, afirma la parte acusadora.

En total, la inmobiliaria le facturó a Loscalzo y Del Curto un total de $1.691.580. En total, se firmaron más de 40 cheques desde la compañía, algunos firmados por los hijos de Lázaro Báez, y quien los cobraba fue Máximo Kirchner.

Para eso, la empresa alquiló a la familia Kirchner cuatro departamentos en Río Gallegos que habían sido construidos por ella misma, por un precio mayor al que costó su construcción.

“Es posible afirmar que el contrato no fue más que una mise en scene a los fines de dar justificativo a los fondos que eran canalizados hacia Los Sauces, y que además es posible trazar sin mayores inconvenientes la ruta del dinero desde el delito precedente”, afirma el fiscal.

Tras finalizar la relación en 2014, la acusación afirma que en 2015 la ruta del dinero hacia la inmobiliaria de los Kirchner quedó en manos de Austral Construcciones, que se convirtió en la “mayor contratista de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz” durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La empresa de Báez recibió entre los años 2003 y 2015 $6.698.062.565,08 desde el Tesoro Nacional “como consecuencia de las obras públicas viales irregularmente asignadas en la provincia de Santa Cruz”.

“Participó de este mecanismo permanente para el lavado de activos aplicando fondos ilícitos provenientes de la obra pública vial para que la familia presidencial pudiera aumentar notablemente su patrimonio, es por ello que, durante los 10 meses en que mantuvo el vínculo comercial, transfirió un total de $323.915,79 a favor de la firma de los ex presidentes y su núcleo familiar”, dice el requerimiento.

En octubre de 2015, durante las elecciones que le dieron una derrota al peronismo, Los Sauces decidió finalizar la relación. Luego, la inmobiliaria se dedicó a alquilar las propiedades a “personas físicas ajenas a los negocios espurios con los ‘empresarios amigos’, con la finalidad de introducir fondos lícitos que se mezclaran con aquellos de procedencia ilegal”.

La investigación arrojó que estos contratos diferían de aquellos con las empresas de Báez, dado que se les exigía condiciones que los otros no tenían como garantes. Además, con estos nuevos alquileres obtuvo una rentabilidad promedio un 41% menos a la que hubiese tenido con Austral Construcciones, apuntando a posibles sobreprecios en la maniobra de lavado.