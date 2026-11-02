Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy lunes 2 de noviembre.
El sorteo número 31656 de la quiniela vespertina se realizó el lunes 2 de noviembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 5785, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Linterna)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 31656 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el lunes 2 de noviembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 5785, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Linterna).
1° 5785
2° 9588
3° 1115
4° 6007
5° 4673
6° 0166
7° 1925
8° 1313
9° 5879
10° 4416
11° 8597
12° 2867
13° 8773
14° 3196
15° 9628
16° 0635
17° 3981
18° 6060
19° 8829
20° 0781
Los resultados de la quiniela vespertina son esperados por muchos apostadores que confían en su suerte. Este sorteo, que se realiza diariamente, ofrece la oportunidad de ganar importantes premios. La quiniela es un juego de azar muy popular en Argentina, donde los jugadores eligen números con la esperanza de acertar en los sorteos.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31656 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 2 de noviembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 5785.
¿Qué significa el número 5785?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Linterna)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.