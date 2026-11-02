Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy lunes 2 de noviembre.

El sorteo número 31656 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el lunes 2 de noviembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 5785, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Linterna).

1° 5785

2° 9588

3° 1115

4° 6007

5° 4673

6° 0166

7° 1925

8° 1313

9° 5879

10° 4416

11° 8597

12° 2867

13° 8773

14° 3196

15° 9628

16° 0635

17° 3981

18° 6060

19° 8829

20° 0781

Los resultados de la quiniela vespertina son esperados por muchos apostadores que confían en su suerte. Este sorteo, que se realiza diariamente, ofrece la oportunidad de ganar importantes premios. La quiniela es un juego de azar muy popular en Argentina, donde los jugadores eligen números con la esperanza de acertar en los sorteos.