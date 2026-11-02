Consejos para mantener la limpieza del hogar: ¿cada cuánto lavar sábanas y más?

La limpieza del hogar es esencial para mantener un ambiente saludable y libre de gérmenes. Un aspecto fundamental es el cuidado de las sábanas y fundas de almohada, que deben lavarse cada siete días. Durante la noche, estos textiles acumulan gérmenes, piel muerta, sudor y ácaros. Si hay mascotas en la cama o personas con alergias, se recomienda aumentar la frecuencia de lavado.

En la cocina, es crucial limpiar los electrodomésticos que se utilizan con frecuencia, como el refrigerador, la cocina, el microondas y la cafetera. Se sugiere pasar un paño desinfectante por los mangos y perillas. Para eliminar huellas dactilares y manchas de grasa, se puede usar un limpiador de acero inoxidable o una mezcla de detergente y agua caliente.

Las alfombras y moquetas deben aspirarse semanalmente para eliminar suciedad y pelos de mascotas. Se recomienda dejar la limpieza profunda para un profesional al menos una vez al año.

En cuanto a los pisos de madera, barrer cada pocos días con un trapeador de microfibra es suficiente. Las limpiezas más profundas se pueden hacer cada uno o dos meses, dependiendo del uso diario.

Las superficies del baño, como encimeras y lavabos, requieren limpieza semanal. Se debe utilizar un limpiador desinfectante y asegurarse de que las superficies permanezcan húmedas el tiempo necesario para eliminar gérmenes.

El inodoro necesita atención especial. Se debe aplicar un limpiador y dejar actuar por cinco minutos antes de fregar. También es importante limpiar el asiento y el manillar con toallitas desinfectantes.

Los interruptores de luz y las manijas de las puertas deben limpiarse con un paño húmedo y luego con un desinfectante. Se debe tener cuidado de no permitir que el líquido se filtre detrás de los interruptores.

Las toallas de baño pueden usarse varias veces antes de lavarlas, pero es aconsejable hacerlo semanalmente. Se deben lavar en agua caliente y agregar un suavizante para mantener su calidad.

Por último, se recomienda quitar el polvo de los muebles semanalmente. Cada tres a seis meses, es bueno limpiar debajo y detrás de los muebles, aspirar los colchones y lavar almohadas y cobertores.