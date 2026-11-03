Río Tercero recuerda el devastador atentado a la Fábrica Militar, 31 años después

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) – Hoy se cumplen treinta y un años del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, y la Municipalidad ha programado diversas actividades conmemorativas para honrar a las siete víctimas, así como a los más de 300 heridos y a los barrios que quedaron devastados. Este 3 de noviembre, la comunidad de Río Tercero invita a todos los vecinos a participar en los actos que se desarrollarán, resaltando que es "una fecha que nos une en el recuerdo y la memoria de nuestra ciudad".

El primer encuentro se llevará a cabo en el Paseo del Milagro, ubicado sobre la calle Arenales al 964, donde se realizará un acto protocolar seguido de una Santa Misa. Además, a las 18:00 horas, se rendirá homenaje al grupo 7 estrellas, representando a cada víctima, en la Plazoleta de la Evocación. "Los esperamos para compartir una jornada de reflexión, memoria y homenaje, manteniendo viva nuestra historia", expresaron desde la Municipalidad.

En un video emitido por el Municipio, Marcos Ferrer, actual intendente de la ciudad, afirmó: "Pasaron 31 años y todavía tenemos mucho por hacer. La memoria se construye todos los días, acompañando a las familias, buscando la verdad y sosteniendo el reclamo de justicia".

Era una mañana tranquila del 3 de noviembre de 1995 cuando la vida de los vecinos de Río Tercero cambió drásticamente. La Fábrica Militar explotó, lanzando proyectiles y municiones al aire, lo que resultó en muertes, heridos y una ciudad devastada. Las víctimas fueron identificadas como Romina Torres, Laura Muñoz, Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Hoder Dalmasso, Elena Rivas de Quiroga y José Varela.

Pese a que en su momento, el presidente de la Nación, Carlos Menem, declaró que se trató de un accidente y no de un atentado, la verdad salió a la luz tras investigaciones más profundas. Con el tiempo, se confirmó que el ataque fue intencional para ocultar pruebas de la venta ilegal de armas a Croacia y Bosnia-Herzegovina durante las Guerras Yugoslavas, así como a Ecuador en el conflicto del Cenepa contra Perú.

Finalmente, en 2014, el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba condenó a cuatro ex directivos de Fabricaciones Militares por "estrago doloso agravado". En 2013, Menem había sido procesado, pero en 2014 fue beneficiado por la Cámara que anuló el fallo. Sin embargo, en 2017, la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento tras las apelaciones presentadas. En 2018, se confirmó el procesamiento y se consideró posible "autoría mediata", lo que llevó a que en 2020 se ordenara la elevación a juicio oral contra el ex presidente. Sin embargo, el debate no se llevó a cabo, ya que el 14 de febrero de 2021, solo diez días antes de la audiencia, se confirmó el fallecimiento de Menem, lo que dejó su participación sin juicio.