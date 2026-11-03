Federico Coria, en el tramo final de su carrera en Villa María: “Disfruto estos últimos torneos”

Federico Coria, conocido en el circuito como “La Mojarra”, atraviesa un momento de reflexión sobre su futuro en el tenis profesional. El rosarino de 34 años, hermano menor de Guillermo Coria y ex número 49 del mundo, participa del Challenger de Villa María y habló con Cadena 3 sobre su presente deportivo, las lesiones que condicionaron su temporada y lo que significa continuar compitiendo.

“Villa María es un lugar al que vine desde muy chico. Es histórico para nosotros, que jugamos al tenis. El club crece año a año”, contó sobre su regreso al Sport Social Club, sede de una nueva edición del certamen cordobés.

Su presente, sin embargo, dista de los mejores momentos de su trayectoria. Después de alcanzar el puesto 49 del ranking ATP en febrero de 2023, Coria sufrió una operación en el codo derecho que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas. Luego llegaron nuevas lesiones musculares, que complicaron su regreso a la competencia.

“Yo no soy ni preclasificado. Estoy transitando el final de mi carrera. Hoy estoy en otro momento. Daré pelea, pero no soy favorito. Gané muy poco este año”, reconoció.

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Las lesiones y una decisión sobre su futuro

El tenista explicó que las dificultades físicas fueron determinantes en una temporada que no pudo desarrollar como esperaba.

“Tuve muchas lesiones, la operación de codo. Al estar tanto tiempo parado aparecen lesiones musculares. Lo tomo con calma: estoy disfrutando estos últimos torneos”, expresó.

La incertidumbre sobre su continuidad ya había aparecido públicamente en septiembre, cuando, después de quedar eliminado en el Challenger de Buenos Aires, planteó un desafío personal: si no consigue ganar un torneo antes del próximo Argentina Open, previsto para febrero de 2027, dejará el tenis profesional.

Pese a ese escenario, Coria mantiene las ganas de competir y destacó el valor de que haya torneos internacionales en el país, tanto para los jugadores que buscan sostener su carrera como para las nuevas generaciones.

“Está buenísimo que haya torneos en el país. Da la posibilidad de jugar y que los más chicos puedan soñar con ser profesionales”, señaló.

Una familia ligada al tenis y una mirada sobre el futuro

El vínculo de Coria con el tenis excede su propia trayectoria. Su hermano Guillermo fue uno de los grandes referentes del deporte argentino y alcanzó el tercer puesto del ranking mundial. Federico reconoció que el deporte forma parte de la historia familiar y que todavía no tiene definido qué camino tomará cuando termine su carrera.

“Son muchos años. Estamos como destinados en mi familia al tenis. Tal vez en la etapa post tenis me tome un tiempo para ver qué quiero ser el día de mañana”, reflexionó.

También se refirió a las dificultades económicas que enfrenta el tenis argentino y a la necesidad de sostener el trabajo de formación para que sigan apareciendo nuevos talentos.

“Es un momento complejo: el tenis es un deporte muy caro y lamentablemente no sé si viene creciendo o no. Tengo fe en que siempre salen jugadores y sigue habiendo profesores que les enseñan a los más chicos. Es la clave: el semillero”, sostuvo.

En ese sentido, valoró la capacidad del país para formar jugadores pese a las limitaciones presupuestarias: “Siempre hubo dificultades económicas y por suerte pudimos sacar jugadores. Somos potencia por lo que fuimos, pero estamos lejísimos del presupuesto de las grandes federaciones”.

Mientras define qué sucederá con su futuro, Coria sigue recorriendo el circuito y disfrutando de los torneos que le permiten mantenerse en competencia. Villa María es una nueva escala para un jugador que conoce de grandes escenarios, pero que hoy transita el tenis desde otra perspectiva.

Entrevista de Fernando Rasso