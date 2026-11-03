Javkin presentó el Presupuesto 2027: obras, alivio fiscal y reclamos a Nación por el transporte

El intendente de Rosario detalló las prioridades de inversión para el próximo año, anunció beneficios tributarios y defendió el equilibrio de las cuentas municipales. También cuestionó la distribución de los subsidios al transporte, el cobro de IVA sobre gastos que afronta la ciudad y reclamó más recursos nacionales. Además, se refirió a la adhesión a la ley contra los cuidacoches y al proyecto de transporte metropolitano.

Obras públicas, salud y servicios: las prioridades para 2027

El intendente Pablo Javkin presentó el proyecto de Presupuesto Municipal 2027 y anticipó que el municipio mantendrá la inversión en infraestructura, salud pública y políticas sociales. Entre los objetivos mencionó la continuidad de los barrios en marcha, la eliminación de zanjas, la incorporación de nuevos sectores a los programas de obras y el fortalecimiento de los centros de salud. "Vamos a seguir continuando en un programa sano, que permite eliminar zanjas en la ciudad, terminando los barrios en marcha e incorporando nuevos barrios", sostuvo.

En materia de infraestructura, anunció un incremento del 30% en la inversión destinada al bacheo, con el objetivo de reforzar el mantenimiento de las calles una vez que termine el fenómeno de El Niño. También anticipó el recambio de 4.100 contenedores en distintos puntos de Rosario y la finalización del plan de iluminación LED para alcanzar la cobertura total de la ciudad.

Otro de los objetivos será avanzar con la extensión de las redes cloacales. Javkin mencionó obras previstas en barrio Estadio del Sur y en sectores del centro de la ciudad, con la intención de acercarse a la cobertura completa del servicio. Además, señaló que se reforzará el equipamiento sanitario y la infraestructura vinculada a las políticas sociales.

El municipio también proyecta ampliar la red de espacios de cuidado. "Vamos a invertir en centros de salud, en equipamiento de salud en todo lo que tiene que ver también con el movimiento social, con la agencia de consumo, con los nuevos centros de cuidar para llevarlos a 50", explicó el intendente.

Alivio fiscal y reducción de tasas municipales

Entre los anuncios económicos, Javkin destacó un programa de alivio fiscal destinado a contribuyentes de la ciudad. La iniciativa contempla beneficios vinculados a la Tasa General de Inmuebles (TGI) y al Derecho de Registro e Inspección (DREI), además de medidas para actividades relacionadas con alimentos y conectividad.

Sobre este último punto, explicó que se establecerán beneficios fiscales en el DREI con determinados topes para esos rubros, debido al peso que tienen en los gastos cotidianos. También adelantó un régimen para promover la renovación tecnológica de las antenas de telecomunicaciones, con el objetivo de acelerar el recambio hacia equipos más modernos.

Por otra parte, el intendente destacó la simplificación tributaria que lleva adelante la Municipalidad. Según explicó, el sistema pasó de 86 tasas a solamente 28, a partir de la eliminación de trámites y su digitalización. "Muchas veces el tiempo para quien emprende es plata", afirmó.

"Si usted quería abrir un negocio y pedía el lujo, antes de ir personalmente, pagar una tasa y pedir el lunes, usted lo que está queriendo es abrir un negocio. Ahora lo hace digital y sin tasas, que es lo más lógico", señaló. Para Javkin, la medida representa una señal para facilitar las inversiones y la apertura de nuevos comercios.

Morosidad, recaudación y equilibrio de las cuentas

Consultado sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias, Javkin indicó que Rosario mantiene niveles de pago de entre el 77% y el 78%. También anticipó que el municipio trabaja en una política de intimaciones y que próximamente podría concretarse el primer remate de lotes que acumulan años de deuda por tasas municipales.

El intendente reconoció que la situación económica y la caída del consumo tienen impacto sobre los recursos municipales, aunque defendió la política de equilibrio fiscal. "Mantenemos el presupuesto equilibrado porque más que nunca tenemos que cuidar la evolución", sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la Municipalidad no interrumpió su plan de obras ni demoró pagos a proveedores. También aclaró que el endeudamiento local está vinculado exclusivamente al pago de obras definitivas y que no se tomó deuda para financiar otros gastos corrientes.

El reclamo a Nación por los subsidios al transporte

Uno de los tramos centrales de la presentación estuvo dedicado al financiamiento del transporte público. Javkin volvió a cuestionar la distribución de los subsidios nacionales y sostuvo que existe una marcada diferencia entre los recursos destinados al Área Metropolitana de Buenos Aires y los que reciben las ciudades del interior.

"Vale cuatro veces más un habitante del AMBA que un habitante del resto del país. Esa es la relación que tenemos hoy en materia de transporte", afirmó. El intendente sostuvo que el esquema se mantiene desde hace años y que la situación se profundiza en perjuicio de las jurisdicciones del interior.

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?? JAVKIN RECLAMARÁ A NACIÓN POR LOS SUBSIDIOS AL TRANSPORTE: "VALE CUATRO VECES MÁS UN HABITANTE DEL AMBA" El intendente de Rosario cuestionó la distribución de los recursos nacionales destinados al transporte y remarcó que el Nación no realiza aportes para el interior. https://t.co/0heZvrinYu — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 3, 2026

/Fin Código Embebido/

En paralelo, planteó que el municipio destina una parte importante de sus recursos al pago de impuestos nacionales por servicios y prestaciones que debe afrontar ante la retirada del Estado nacional. Como ejemplo, mencionó que el Presupuesto 2027 contempla 155 mil millones de pesos en IVA. "No solo suplimos, no solo reemplazamos el subsidio nacional, sino que además nos cobran por hacernos cargo de lo que ellos dejaron de hacer", cuestionó.

La propuesta para eliminar el IVA municipal

Javkin adelantó que Rosario formalizará un pedido para que los municipios queden exentos del pago del IVA cuando no tienen posibilidad de descargar ese impuesto. A cambio, propuso que cada peso que Nación deje de cobrar sea trasladado a una reducción del Derecho de Registro e Inspección.

"Nos comprometemos en que cada peso que se deja de cobrar de IVA lo generamos en rebaja al Derecho de Registro e Inspección", explicó.

El intendente también utilizó una comparación para cuestionar el debate sobre la distribución de las cargas fiscales entre los distintos niveles del Estado. "Se discute más sobre la hormiga que sobre el elefante. Nosotros sobre la hormiga queremos decirles que lamentablemente en este país la hormiga también tiene que alimentar al elefante", expresó.

Medicamentos y transporte: el reclamo en el Congreso

El mandatario anticipó que los planteos se llevarán a la Comisión de Asuntos Municipales, en una reunión en la que participará el presidente del Consejo Federal de Intendentes, junto con otros intendentes que acompañarán de manera virtual. La agenda incluye el programa Remediar, la provisión de medicamentos y el financiamiento del transporte.

"Usted puede decir que Nación no compra más remedios, lo que no puede hacer es dejar que una persona se muera. ¿Y qué sucede? Vamos los municipios o las provincias y cubrimos lo que Nación deja de hacer", afirmó.

Además, cuestionó que las administraciones locales deban pagar el 10,5% de IVA sobre los medicamentos que compran para cubrir las necesidades que Nación dejó de atender. En materia de transporte, insistió con la necesidad de coparticipar el impuesto a los combustibles o directamente eliminarlo para que Rosario pueda hacerse cargo del servicio.

"Eliminen el impuesto a los combustibles, no nos cobren más a los rosarinos el impuesto a los combustibles y nosotros nos hacemos cargo del transporte. Pero todo a la vez, no puede ser que todo vaya para un mismo lado", planteó.

Cuidacoches: Javkin pidió avanzar con la adhesión a la ley provincial

Otro de los temas abordados fue la posible adhesión de Rosario a la ley provincial contra los cuidacoches. Javkin sostuvo que la normativa permitirá contar con herramientas contravencionales, fiscales y policiales para intervenir ante situaciones de cobros ilegales en el espacio público.

En particular, hizo referencia a los grupos que se organizan frente a recitales y espectáculos masivos para exigir dinero a quienes estacionan sus vehículos. "Lo que queremos es tener rápido la herramienta, porque tenemos hoy a disposición un recurso provincial que no estamos pudiendo usar", señaló.

Sin embargo, aclaró que el municipio también contempla una dimensión social en el abordaje de la problemática. Mencionó situaciones de personas que durante el día permanecen en la calle y por la noche utilizan refugios municipales, así como casos vinculados con consumos problemáticos. "Ese es un tema social, muchas veces el consumo requiere otro abordaje, también lo hemos planteado en la ordenanza", explicó.

Robo de celulares y transporte metropolitano

Javkin también anticipó que Rosario buscará adherir a la eventual ley provincial vinculada con el robo de celulares. Según indicó, la normativa permitiría sumar herramientas para prevenir una modalidad delictiva que afecta cotidianamente a los vecinos. "Vamos a plantear también rápidamente la decisión", adelantó.

Por último, se refirió al proyecto de un sistema metropolitano de transporte y confirmó que se trabaja para realizar una presentación antes de fin de año. Aclaró que todavía resta avanzar en cuestiones técnicas y evaluar las condiciones de financiamiento.

La propuesta contempla una red troncal para Rosario, nuevas tecnologías y mejoras en la circulación de los colectivos. "La intención es avanzar en el desarrollo y la administración de un sistema metropolitano de transporte que implique para Rosario una red troncal, que es lo que hemos propuesto durante mucho tiempo", concluyó.

Informe de Julián Maragliano.