Mendoza: jubilada hallada muerta, investigan ataque de su perro Pitbull

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) – Una jubilada fue hallada muerta en el interior de su casa en la provincia de Mendoza y la principal sospecha que se investiga es que fue atacada por su perro Pitbull debido a las lesiones que presentaba, compatibles con mordeduras.

El hecho sucedió en un domicilio del barrio Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, cuando el hijo de la víctima arribó a la vivienda donde encontró a su mamá sin vida y con múltiples lesiones en su cuerpo.

De manera inmediata, efectivos de la Comisaría 47° se desplazaron hasta el inmueble donde constataron la muerte de la jubilada, de 88 años, por lo que se activó el protocolo correspondiente.

Luego de los primeros análisis, personal a cargo de la investigación informó que se constataron "lesiones aparentemente compatibles con mordeduras de can".

Se determinó a su vez que el perro encontrado dentro del inmueble era un Pitbull y, aunque no trascendieron detalles, se estima que fue puesto a resguardo.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, Policía Rural y personal de la Unidad Investigativa Departamental, destaca el medio Mendoza Today.