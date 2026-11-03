Mendoza: jubilada hallada muerta, investigan ataque de su perro Pitbull
El hijo de la víctima encontró a su mamá sin vida y con múltiples lesiones, aparentemente compatibles con mordeduras de un perro.
FOTO: Mendoza: jubilada hallada muerta, investigan ataque de su perro Pitbull
Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) – Una jubilada fue hallada muerta en el interior de su casa en la provincia de Mendoza y la principal sospecha que se investiga es que fue atacada por su perro Pitbull debido a las lesiones que presentaba, compatibles con mordeduras.
El hecho sucedió en un domicilio del barrio Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, cuando el hijo de la víctima arribó a la vivienda donde encontró a su mamá sin vida y con múltiples lesiones en su cuerpo.
De manera inmediata, efectivos de la Comisaría 47° se desplazaron hasta el inmueble donde constataron la muerte de la jubilada, de 88 años, por lo que se activó el protocolo correspondiente.
Luego de los primeros análisis, personal a cargo de la investigación informó que se constataron "lesiones aparentemente compatibles con mordeduras de can".
Se determinó a su vez que el perro encontrado dentro del inmueble era un Pitbull y, aunque no trascendieron detalles, se estima que fue puesto a resguardo.
En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, Policía Rural y personal de la Unidad Investigativa Departamental, destaca el medio Mendoza Today.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Mendoza?
Una jubilada fue hallada muerta en su casa, con lesiones que podrían ser de mordeduras de su perro.
¿Quién encontró a la víctima?
El hijo de la jubilada fue quien la encontró sin vida en su hogar.
¿Dónde sucedió el hecho?
El incidente tuvo lugar en el barrio Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, Mendoza.
¿Qué dijo la policía sobre las lesiones?
La policía indicó que las lesiones eran aparentemente compatibles con mordeduras de can.
¿Qué pasó con el perro?
El perro, un Pitbull, fue encontrado en el lugar y se estima que fue puesto a resguardo.
[Fuente: Noticias Argentinas]