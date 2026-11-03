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Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este martes 3 de noviembre

Este martes 3 de noviembre, Córdoba presenta un clima con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 17° y 25°. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 73%.

03/11/2026 | 12:01Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de light rain, con una temperatura actual de 22°. La sensación térmica se siente ligeramente más alta, alcanzando los 23°. La humedad es del 73%, lo que contribuye a una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, con 10000 metros, y el viento sopla a 6 m/s desde el norte.

El clima hoy martes 3 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 25°. Las lluvias ligeras continuarán durante el día, con una humedad que se mantendrá alta. El viento, aunque moderado, no debería generar inconvenientes significativos en las actividades al aire libre. La presión atmosférica se sitúa en 1007 hPa, lo que indica condiciones relativamente estables.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba presentan un clima variable. Para el miércoles 4 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 24°, con lluvias ligeras. El jueves 5 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 15° y 28°, con cielo despejado. El viernes 6 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 26°, también con cielo despejado. Finalmente, el sábado 7 de noviembre, las temperaturas descenderán a un mínimo de 13° y un máximo de 21°, con posibilidad de lluvias ligeras nuevamente.

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