Cambió el día de Instituto-Newell's por la visita del papa: se jugará el sábado

La programación de la última fecha del Torneo Clausura sufrió nuevas modificaciones por el operativo de seguridad previsto ante la visita del papa León XIV a Córdoba.

La Liga Profesional informó que, tras recibir una notificación del Ministerio de Seguridad de Córdoba, resolvió cambiar los días y horarios de dos encuentros de la fecha 16.

El partido entre Instituto y Newell's, que estaba programado para el domingo 8 de noviembre a las 19.30 en Alta Córdoba, se disputará finalmente el sábado 7 a las 22.

Por su parte, Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús jugarán el domingo 8 a las 19.30. El encuentro estaba previsto originalmente para ese mismo día, pero a las 17.

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#Programación | A raíz de recibir en el día de la fecha una notificación de un pedido de la Seguridad de Córdoba, el partido de la #Fecha16 entre @InstitutoACC y @Newells se jugará el sábado a las 22.00 (estaba programado para el domingo a las 19.30) y el encuentro entre @cacc_sde y @clublanus se disputará el domingo a las 19.30 (estaba programado para el mismo día a las 17.00). — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 3, 2026

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Así quedan los partidos modificados

Instituto vs. Newell's: sábado 7 de noviembre, a las 22. Anteriormente estaba programado para el domingo 8, a las 19.30.

Central Córdoba vs. Lanús: domingo 8 de noviembre, a las 19.30. Originalmente se iba a disputar a las 17.