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Cambió el día de Instituto-Newell's por la visita del papa: se jugará el sábado

La Liga Profesional lo modificó tras un pedido de los organismos de seguridad de Córdoba. El duelo será el sábado a las 22, mientras que Central Córdoba y Lanús jugarán el domingo 8 a las 19.30. 

03/11/2026 | 10:29Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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El duelo será en Alta Córdoba.

FOTO: El duelo será en Alta Córdoba.

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La programación de la última fecha del Torneo Clausura sufrió nuevas modificaciones por el operativo de seguridad previsto ante la visita del papa León XIV a Córdoba.

La Liga Profesional informó que, tras recibir una notificación del Ministerio de Seguridad de Córdoba, resolvió cambiar los días y horarios de dos encuentros de la fecha 16.

El partido entre Instituto y Newell's, que estaba programado para el domingo 8 de noviembre a las 19.30 en Alta Córdoba, se disputará finalmente el sábado 7 a las 22.

Por su parte, Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús jugarán el domingo 8 a las 19.30. El encuentro estaba previsto originalmente para ese mismo día, pero a las 17.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Así quedan los partidos modificados

Instituto vs. Newell's: sábado 7 de noviembre, a las 22. Anteriormente estaba programado para el domingo 8, a las 19.30.

Central Córdoba vs. Lanús: domingo 8 de noviembre, a las 19.30. Originalmente se iba a disputar a las 17.

Lectura rápida

¿Qué cambios se realizaron en la programación? Se modificaron los días y horarios de dos encuentros de la fecha 16 del Torneo Clausura.

¿Quién informó sobre las modificaciones? La Liga Profesional informó sobre los cambios tras una notificación del Ministerio de Seguridad de Córdoba.

¿Cuándo se jugará el partido entre Instituto y Newell's? Se disputará el sábado 7 de noviembre a las 22.

¿Dónde jugará Instituto contra Newell's? El partido se jugará en Alta Córdoba.

¿Por qué se hicieron estos cambios? Los cambios fueron realizados por el operativo de seguridad ante la visita del papa León XIV a Córdoba.

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