Cadena 3 recorre el trayecto que realizará León XIV por calles de Córdoba

A exactamente una semana de la esperada llegada del papa León XIV a la provincia de Córdoba, las autoridades locales desplegaron este martes un operativo de prueba sobre el recorrido oficial que realizará el pontífice.

La actividad incluyó la puesta en marcha del emblemático papamóvil, que circuló por el trazado urbano bajo la supervisión de la Dirección de Tránsito Municipal y los encargados de su conservación.

El trayecto de ensayo comenzó en la intersección de la avenida Colón y Santa Fe, avanzando por esta última arteria hacia la avenida General Paz e Hipólito Yrigoyen con destino al Arzobispado. Posteriormente, el esquema continuó por las calles Buenos Aires y San Jerónimo hasta culminar en el frente de la Catedral de Córdoba, réplica del circuito que concentrará a miles de fieles.

"Es un enorme orgullo y una emoción grandísima traer el vehículo y hacer la última acción a una semana de la llegada de León XIV", destacó Diego, responsable del Museo de la Industria, institución encargada del resguardo y mantenimiento de la unidad.

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El vehículo oficial luce una carrocería blanca con vivos amarillos, la bandera papal en el frente y el escudo de la provincia de Córdoba.

La jornada generó un fuerte impacto y sorpresa entre los peatones y vecinos que transitaban por el área céntrica.

La presencia del móvil en la vía pública marcó el inicio de la cuenta regresiva para la histórica visita apostólica, mientras la ciudadanía cordobesa manifiesta una creciente expectativa ante la bendición que brindará el Santo Padre en suelo local.