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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

Cuatro días, las 24 horas: Cadena 3 acompañará la visita del Papa con una megacobertura

Periodistas y corresponsales de la radio seguirán la agenda de León XIV y la llegada de peregrinos a Buenos Aires, Córdoba y Luján. Conocé los horarios, las voces y los programas especiales para acompañar cada etapa de la gira.

02/11/2026 | 10:59Redacción Cadena 3

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Cadena 3 prepara una gran cobertura para la visita del Papa a Sudamérica.

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    Audio. Cuatro días, las 24 horas: Cadena 3 acompañará la visita del Papa con una megacobertura

    Juntos

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Cadena 3 Argentina realizará una cobertura especial de la visita del papa León XIV, con una programación ininterrumpida durante las 24 horas del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre. El despliegue incluirá programas dedicados, móviles y la participación de periodistas de distintos puntos del país para seguir la agenda del pontífice y acompañar a los peregrinos.

El operativo abarcará las tres etapas de la gira: Uruguay, Argentina y Perú. Sergio Suppo, director periodístico de la emisora, anticipó una cobertura sin precedentes que tendrá a Buenos Aires y Córdoba entre sus principales escenarios.

El seguimiento comenzará el jueves 5 de noviembre en Uruguay, con dos enviados especiales y dos móviles permanentes. El equipo recibirá al Papa el viernes 6 y cubrirá su paso por Montevideo, Florida y Paysandú.

Luego, la transmisión se concentrará en la Argentina hasta la partida de León XIV desde Buenos Aires hacia Lima, el miércoles 11. En Perú, un enviado especial de Cadena 3 acompañará la tercera etapa del recorrido.

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• La previa y la llegada a Buenos Aires

La programación del domingo tendrá un operativo especial desde la mañana con "Amamos Argentina", en el espacio de Chema Forte, con la participación de Agustín González y los móviles de los equipos periodísticos de Buenos Aires y Rosario, concentrados en la capital para la bienvenida al pontífice.

A las 12.30 comenzará un programa especial con Agustina Vivanco y Alejandro Bustos. Más tarde, desde las 18, Fernando Genesir y Chema Forte estarán al frente de otra emisión dedicada a la llegada del Papa, prevista para esa tarde.

El equipo anunciado para el seguimiento incluye a Ariel Rodríguez, Agustín Dadamio, Hernán Funes, Ramiro Porchietti, Mauricio Conti, Agustín González, Claudio Cardoso, Gustavo Corradini y Alejandro Bustos desde Córdoba, junto con una red de corresponsales que aportará información desde distintos puntos de la Argentina.

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• Programas especiales y seguimiento de la vigilia

El lunes, "Radioinforme 3" desplegará el dispositivo periodístico del equipo de Miguel Clariá, con móviles y seguimiento de las actividades vinculadas con la visita.

"Juntos" se convertirá en una transmisión especial conducida por Fernando Genesir y Alberto Lotuf, quienes compartirán el estudio principal de Cadena 3 Argentina. Sergio Suppo participará como comentarista.

Por la tarde, "Viva la Radio" continuará con la cobertura de los preparativos para la llegada del Papa a Córdoba, prevista para el martes 10, y el comienzo de la vigilia del lunes.

Desde las 18 del lunes habrá otro programa especial, con Alejandro Bustos, Agustina Vivanco, Marcos Calligaris y Chema Forte. La transmisión contará además con la participación de Agustín Dadamio desde el Arzobispado de Buenos Aires.

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• Madrugadas al aire para acompañar a los peregrinos

El operativo también estará dedicado a quienes se movilicen para participar de las actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La cobertura incluirá el acompañamiento de los peregrinos durante las madrugadas de "Noche y Día", con Susana Buontempo y el equipo periodístico.

El martes 10, el seguimiento estará centrado en el paso de León XIV por Córdoba. La programación especial continuará el miércoles 11 hasta su salida de la Argentina y se enlazará con la cobertura de la visita a Perú.

Los oyentes podrán seguir por Cadena 3 la previa, las vigilias y las principales instancias del recorrido del pontífice, con información desde los lugares de la visita y la participación de la red federal de la emisora.

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Lectura rápida

¿Qué evento cubrirá Cadena 3 Argentina? La visita del papa León XIV del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre.

¿Quién es el director periodístico de Cadena 3? Sergio Suppo es el director periodístico de la emisora.

¿Cuándo comenzará el seguimiento de la visita? El seguimiento comenzará el jueves 5 de noviembre en Uruguay.

¿Dónde se concentrará la cobertura en Argentina? La cobertura se concentrará en Buenos Aires y Córdoba.

¿Por qué es importante esta cobertura? Es una cobertura sin precedentes que acompañará a los peregrinos y seguirá la agenda del pontífice.

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