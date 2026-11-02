Cuatro días, las 24 horas: Cadena 3 acompañará la visita del Papa con una megacobertura

FOTO: Cadena 3 prepara una gran cobertura para la visita del Papa a Sudamérica.

Cadena 3 Argentina realizará una cobertura especial de la visita del papa León XIV, con una programación ininterrumpida durante las 24 horas del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre. El despliegue incluirá programas dedicados, móviles y la participación de periodistas de distintos puntos del país para seguir la agenda del pontífice y acompañar a los peregrinos.

El operativo abarcará las tres etapas de la gira: Uruguay, Argentina y Perú. Sergio Suppo, director periodístico de la emisora, anticipó una cobertura sin precedentes que tendrá a Buenos Aires y Córdoba entre sus principales escenarios.

El seguimiento comenzará el jueves 5 de noviembre en Uruguay, con dos enviados especiales y dos móviles permanentes. El equipo recibirá al Papa el viernes 6 y cubrirá su paso por Montevideo, Florida y Paysandú.

Luego, la transmisión se concentrará en la Argentina hasta la partida de León XIV desde Buenos Aires hacia Lima, el miércoles 11. En Perú, un enviado especial de Cadena 3 acompañará la tercera etapa del recorrido.

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• La previa y la llegada a Buenos Aires

La programación del domingo tendrá un operativo especial desde la mañana con "Amamos Argentina", en el espacio de Chema Forte, con la participación de Agustín González y los móviles de los equipos periodísticos de Buenos Aires y Rosario, concentrados en la capital para la bienvenida al pontífice.

A las 12.30 comenzará un programa especial con Agustina Vivanco y Alejandro Bustos. Más tarde, desde las 18, Fernando Genesir y Chema Forte estarán al frente de otra emisión dedicada a la llegada del Papa, prevista para esa tarde.

El equipo anunciado para el seguimiento incluye a Ariel Rodríguez, Agustín Dadamio, Hernán Funes, Ramiro Porchietti, Mauricio Conti, Agustín González, Claudio Cardoso, Gustavo Corradini y Alejandro Bustos desde Córdoba, junto con una red de corresponsales que aportará información desde distintos puntos de la Argentina.

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• Programas especiales y seguimiento de la vigilia

El lunes, "Radioinforme 3" desplegará el dispositivo periodístico del equipo de Miguel Clariá, con móviles y seguimiento de las actividades vinculadas con la visita.

"Juntos" se convertirá en una transmisión especial conducida por Fernando Genesir y Alberto Lotuf, quienes compartirán el estudio principal de Cadena 3 Argentina. Sergio Suppo participará como comentarista.

Por la tarde, "Viva la Radio" continuará con la cobertura de los preparativos para la llegada del Papa a Córdoba, prevista para el martes 10, y el comienzo de la vigilia del lunes.

Desde las 18 del lunes habrá otro programa especial, con Alejandro Bustos, Agustina Vivanco, Marcos Calligaris y Chema Forte. La transmisión contará además con la participación de Agustín Dadamio desde el Arzobispado de Buenos Aires.

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• Madrugadas al aire para acompañar a los peregrinos

El operativo también estará dedicado a quienes se movilicen para participar de las actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La cobertura incluirá el acompañamiento de los peregrinos durante las madrugadas de "Noche y Día", con Susana Buontempo y el equipo periodístico.

El martes 10, el seguimiento estará centrado en el paso de León XIV por Córdoba. La programación especial continuará el miércoles 11 hasta su salida de la Argentina y se enlazará con la cobertura de la visita a Perú.

Los oyentes podrán seguir por Cadena 3 la previa, las vigilias y las principales instancias del recorrido del pontífice, con información desde los lugares de la visita y la participación de la red federal de la emisora.

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