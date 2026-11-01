Un artesano, un tapicero, el papa León XIV y una historia solidaria que nació a través de Cadena 3
Roque Pedernera, quien confeccionó los tapizados de los sillones para el pontífice, escuchó en una entrevista que Erick Rojas, autor del poncho para el Santo Padre, trabajaba bajo un árbol porque no tenía techo. Su emotivo gesto.
01/11/2026 | 12:07Redacción Cadena 3
FOTO: Erick Rojas y Roque Pedernera, los protagonistas de la historia.
Una historia de solidaridad nació a partir de dos entrevistas de Cadena 3. Después de escuchar que Erick Rojas, el artesano de Traslasierra que confeccionó el poncho para el papa León XIV, trabajaba bajo un árbol porque no tenía un toldo, Roque Pedernera decidió ayudarlo y le regaló uno.
La historia comenzó cuando el periodista Orlando Morales entrevistó a Pedernera, el tapicero encargado de realizar los sillones para el papa. Luego, en otra nota, conversó con Rojas, quien contó las dificultades que tenía para trabajar al aire libre y protegerse del sol. Al escuchar ese testimonio, Pedernera se comunicó con la radio para ofrecerle una cobertura.
“Son cosas que me nacen, por costumbre. Siempre estoy atento a quién puedo ayudar en algo. Me brindo: es algo natural en mí. Cuando vi esa nota hablé con mis hijos y allegados. Me llenó de alegría y por eso mandé el mensaje”, contó Pedernera a Cadena 3.
El regalo fue recibido con enorme emoción por Rojas, quien expresó su agradecimiento por el gesto: “No tengo más que palabras de agradecimiento. Es un gesto pequeño y muy grande e importante, que trasciende. Estoy muy contento: facilita mucho. Antes sabía tener una ramada para cubrirme del sol, pero es muy útil para mí y mi familia”.
“Le colocamos los toldos a los telares de cobertura especial. Faltan unos pequeños detalles para que queden bien extendidos”, agregó el artesano.
La historia también tuvo un significado especial para Pedernera, quien destacó la emoción que le genera haber sido elegido para realizar los sillones destinados al pontífice: “Me emociona saber que fui elegido para realizar los sillones para el papa León”.
Entrevistas de Orlando Morales
Lectura rápida
¿Qué historia se cuenta en el artículo? Una historia de solidaridad entre Roque Pedernera y Erick Rojas, donde Pedernera le regala un toldo a Rojas para mejorar su espacio de trabajo.
¿Quiénes son los protagonistas? Los protagonistas son Roque Pedernera, el tapicero, y Erick Rojas, el artesano de Traslasierra.
¿Cuándo ocurrió esta historia? La historia se desarrolla después de que Orlando Morales entrevistara a ambos protagonistas en Cadena 3.
¿Dónde sucedió este evento? El evento tuvo lugar en Traslasierra, donde trabaja Erick Rojas.
¿Cómo se realizó el gesto de solidaridad? Roque Pedernera decidió ayudar a Erick Rojas después de escuchar sus dificultades en una entrevista y le regaló un toldo para su trabajo.
¿Por qué es importante esta historia? La historia resalta la importancia de la solidaridad y el apoyo comunitario en momentos de necesidad.