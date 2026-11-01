Un artesano, un tapicero, el papa León XIV y una historia solidaria que nació a través de Cadena 3

Una historia de solidaridad nació a partir de dos entrevistas de Cadena 3. Después de escuchar que Erick Rojas, el artesano de Traslasierra que confeccionó el poncho para el papa León XIV, trabajaba bajo un árbol porque no tenía un toldo, Roque Pedernera decidió ayudarlo y le regaló uno.

La historia comenzó cuando el periodista Orlando Morales entrevistó a Pedernera, el tapicero encargado de realizar los sillones para el papa. Luego, en otra nota, conversó con Rojas, quien contó las dificultades que tenía para trabajar al aire libre y protegerse del sol. Al escuchar ese testimonio, Pedernera se comunicó con la radio para ofrecerle una cobertura.

“Son cosas que me nacen, por costumbre. Siempre estoy atento a quién puedo ayudar en algo. Me brindo: es algo natural en mí. Cuando vi esa nota hablé con mis hijos y allegados. Me llenó de alegría y por eso mandé el mensaje”, contó Pedernera a Cadena 3.

El regalo fue recibido con enorme emoción por Rojas, quien expresó su agradecimiento por el gesto: “No tengo más que palabras de agradecimiento. Es un gesto pequeño y muy grande e importante, que trasciende. Estoy muy contento: facilita mucho. Antes sabía tener una ramada para cubrirme del sol, pero es muy útil para mí y mi familia”.

“Le colocamos los toldos a los telares de cobertura especial. Faltan unos pequeños detalles para que queden bien extendidos”, agregó el artesano.

La historia también tuvo un significado especial para Pedernera, quien destacó la emoción que le genera haber sido elegido para realizar los sillones destinados al pontífice: “Me emociona saber que fui elegido para realizar los sillones para el papa León”.

Entrevistas de Orlando Morales