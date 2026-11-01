FOTO: Pronóstico del clima en Buenos Aires: lluvias y temperaturas en ascenso durante la semana

Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) – El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que la semana comenzará en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores con lluvias, y que a medida que avancen los días, las temperaturas irán en aumento, pudiendo alcanzar o incluso superar los 25 grados.

Según el SMN, el lunes se espera un clima con cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, vientos del sur que cambiarán al noreste, y temperaturas que oscilarán entre los 15 y 26 grados, convirtiéndose en el día más caluroso de la semana.

Para el martes, se prevé un cielo nublado con lluvias aisladas durante la tarde y la noche, con vientos del este y temperaturas que se ubicarán entre los 13 y 22 grados.

El miércoles, el pronóstico indica un cielo mayormente nublado a parcialmente nublado y vientos del sur que rotarán al sudoeste, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 24. En tanto, el jueves se anticipa un cielo algo nublado, con vientos del oeste y temperaturas que irán de los 12 a los 25 grados.

El viernes, el SMN indicó que el cielo estará algo nublado a parcialmente nublado, con vientos del sudeste cambiando al sur y temperaturas entre 14 y 25 grados.

Por último, el sábado se espera un cielo parcialmente nublado, con vientos del sudeste que rotarán al sur, y una temperatura mínima de 11 grados y máxima de 23, siendo el día más fresco de la semana.

Agencia NA