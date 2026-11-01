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Pronóstico del clima en Buenos Aires: lluvias y temperaturas en ascenso durante la semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un inicio de semana con lluvias y temperaturas que podrían superar los 25 grados en la Ciudad y alrededores.

01/11/2026 | 21:43Redacción Cadena 3

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Pronóstico del clima en Buenos Aires: lluvias y temperaturas en ascenso durante la semana

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Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) – El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que la semana comenzará en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores con lluvias, y que a medida que avancen los días, las temperaturas irán en aumento, pudiendo alcanzar o incluso superar los 25 grados.

Según el SMN, el lunes se espera un clima con cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, vientos del sur que cambiarán al noreste, y temperaturas que oscilarán entre los 15 y 26 grados, convirtiéndose en el día más caluroso de la semana.

Para el martes, se prevé un cielo nublado con lluvias aisladas durante la tarde y la noche, con vientos del este y temperaturas que se ubicarán entre los 13 y 22 grados.

El miércoles, el pronóstico indica un cielo mayormente nublado a parcialmente nublado y vientos del sur que rotarán al sudoeste, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 24. En tanto, el jueves se anticipa un cielo algo nublado, con vientos del oeste y temperaturas que irán de los 12 a los 25 grados.

El viernes, el SMN indicó que el cielo estará algo nublado a parcialmente nublado, con vientos del sudeste cambiando al sur y temperaturas entre 14 y 25 grados.

Por último, el sábado se espera un cielo parcialmente nublado, con vientos del sudeste que rotarán al sur, y una temperatura mínima de 11 grados y máxima de 23, siendo el día más fresco de la semana.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué clima se espera esta semana?
Se anticipan lluvias y un aumento de las temperaturas, superando los 25 grados en algunos días.

¿Quién proporcionó el pronóstico?
El pronóstico fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo comenzará la semana?
La semana comenzará con lluvias el lunes, 1 de noviembre.

¿Dónde se aplica el pronóstico?
El pronóstico es para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

¿Por qué es relevante este pronóstico?
Es importante para planificar actividades al aire libre y estar preparado para las condiciones climáticas cambiantes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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