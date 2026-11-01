Un hombre conducía ebrio en Chubut, chocó contra un colectivo de larga distancia y quedó demorado

FOTO: Un hombre en estado de ebriedad chocó contra un colectivo en Chubut.

En la mañana de este domingo, un conductor que manejaba ebrio chocó contra un colectivo de larga distancia en la Ruta Nacional 3, cerca de la localidad de Garayalde, Chubut.

El incidente no dejó heridos. La colisión involucró a una camioneta particular y a un ómnibus de la empresa Andesmar, específicamente el interno 5398.

La alerta a las fuerzas policiales se recibió a las 08:55, cuando una mujer contactó a la Comisaría Primera de Trelew para solicitar la intervención urgente de la policía. Informó sobre un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 1680 de la ruta mencionada. Al llegar al lugar, los efectivos de la Subcomisaría de Garayalde constataron el choque entre la camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre mayor de edad, y el colectivo.

Al dialogar con el conductor de la camioneta, los policías notaron su evidente estado de ebriedad. Ante esta situación, procedieron a su inmediata demora preventiva para resguardar la seguridad vial. El hombre debía ser sometido a un examen médico correspondiente. Debido a la falta de un alcoholímetro en el puesto local, se envió una comitiva de la Comisaría de Camarones para trasladarlo hacia esa localidad, donde se realizaría el examen médico de rigor.

Las autoridades, además, evaluaron la logística necesaria para remover y trasladar la camioneta hasta la Subcomisaría de Garayalde, ya que había escasez de grúas operativas en ese tramo de la ruta. Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas fatales en este siniestro.

En otro hecho, un colectivo de la línea 146 chocó contra una grúa en el microcentro porteño, en el cruce de las avenidas Corrientes y Maipú. Este accidente ocurrió el sábado anterior y requirió la asistencia de cinco personas por parte del SAME. El conductor de la grúa fue trasladado al Hospital Fernández. Testigos informaron que "el gancho de la grúa quedó clavado en el parabrisas del colectivo". El incidente generó un importante operativo de emergencia en la zona, donde los equipos médicos trabajaron para atender a los afectados.