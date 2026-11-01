La Iglesia publicó el spot sobre la llegada del papa León al país: "Vayan y anuncien"

La Iglesia presentó el spot oficial sobre el viaje del papa León XIV a la Argentina. El vocero de la Conferencia Episcopal Argentina dio a conocer el video promocional que anticipó la llegada del suma pontífice al país. La visita se desarrolló del 8 al 11 de noviembre bajo el lema "Vayan y anuncien".

El spot oficial de la visita del papa León se articuló conceptualmente bajo la consigna "Bienvenidos todos, vayan y anuncien", lema de este viaje apostólico del obispo de Roma. La estructura narrativa tomó como punto de partida la cita del Evangelio de Marcos 16:15, la cual interpela a la comunidad cristiana con la premisa: "Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia".

Sobre esa base, una voz en off recitó versos que integraron a distintos sectores del tejido social: "Bienvenidos los que sueñan / Bienvenidos los que enseñan / Bienvenidos los que aprenden / Bienvenidos los que cuidan / Bienvenidos los que inspiran...". La pieza audiovisual se filmó en distintos puntos del país, integrando una serie de pasajes con realidades heterogéneas protagonizadas por voluntarios que se sumaron al proyecto para reflejar el sentir popular ante este acontecimiento histórico.

Con el objetivo de proyectar un carácter marcadamente federal, el rodaje abarcó geografías que fueron desde el Norte Argentino hasta la Patagonia, incluyendo locaciones en Tilcara, Purmamarca, Bariloche e Isla Maciel. Asimismo, el recorrido visual incorporó tomas de las tres sedes principales donde el papa León XIV ofrecería sus discursos y celebraciones litúrgicas: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Esta producción audiovisual formó parte del esquema de comunicación global que la institución eclesiástica desplegaría en los días previos a la llegada del Santo Padre. Desde la organización remarcaron que el material buscó sintetizar la diversidad cultural y territorial de la Argentina, transmitiendo que el impacto de la estadía papal trascendería los epicentros urbanos donde se llevarían a cabo los actos centrales para alcanzar de manera simétrica a las distintas comunidades de todo el país.