Jorge Macri y Karina Milei coordinaron los preparativos por la visita del Papa

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recorrieron la zona del Monumento a los Españoles en Palermo, donde avanzan los trabajos y preparativos para recibir al papa León XIV en la Misa y en la Vigilia de los Jóvenes, el lunes 9 y el martes 10 de noviembre próximos.

Karina Milei valoró el trabajo en conjunto y sostuvo: “Queríamos demostrarle a la gente que se puede trabajar juntos; en todas las jurisdicciones estamos haciéndolo. Y quería pedirles disculpas a los porteños, sé las molestias que esto causa. Es un hecho histórico y realmente vamos a disfrutar todos los argentinos”.

Luego, Jorge Macri agregó: "Venimos trabajando en equipo de manera excepcional con cada área: Cultos, Seguridad, Jefatura de Gabinete y la Secretaría General de la Presidencia. También estamos coordinando con la provincia de Buenos Aires, porque hay un momento en el que el Papa deja nuestra Ciudad".

Además, el jefe de Gobierno porteño explicó: “Queremos pedirles disculpas a los vecinos, pero es importante que cada uno tome dimensión de lo que está ocurriendo. Después de 40 años volvemos a tener la visita del Santo Padre, algo que seguramente nos hubiera encantado tener con Francisco y nos ocurre hoy. Lo queremos armar para que todo el mundo pueda disfrutarlo”. Asimismo, remarcó: “Nos preparamos para que la Ciudad y la Argentina se vean en el mundo como lo que son: una tierra de paz y de convivencia”.

En la recorrida también participaron, por parte de Nación, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el secretario de Culto, Agustín Caulo.

Y por la Ciudad estuvieron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo. El jefe de Gobierno porteño adelantó que desde Olleros hasta el Monumento a los Españoles habrá pantallas y audio para que todos aquellos que no lleguen al lado del escenario puedan disfrutar, como si estuvieran a pocos metros.

"El evento es histórico, es un momento de profundo festejo al que vendrá mucha gente de fe, pero también otra que quiere escuchar ese mensaje de unidad, de paz, que el Santo Padre nos va a traer”, indicó Jorge Macri.

Y completó: “Nuestra idea es poder recibir a mucha gente, tanto el lunes como en la Vigilia del martes, y que todo sea en paz, en tranquilidad, con mucha seguridad, disfrute y con una inversión muy importante. El trabajo de todos los equipos es muy profesional".