D’Onofrio estalló tras la roja a Martínez Quarta: "Qué ladrones que son"

El Superclásico en la Bombonera arrancó con polémica y dejó a River con uno menos desde muy temprano. Apenas a los nueve minutos del primer tiempo, el árbitro Nicolás Ramírez, tras revisión del VAR a cargo de Silvio Trucco, expulsó a Lucas Martínez Quarta por una falta sobre Miguel Merentiel.

El defensor del Millonario sujetó al delantero de Boca cuando este se proyectaba hacia el área en una clara ocasión de gol. Ramírez no había cobrado la infracción en el momento, pero luego de mirar las imágenes mostró la tarjeta roja directa.

La decisión generó de inmediato reacciones en el entorno de River. Una de las más fuertes llegó desde la cuenta de X de Rodolfo D’Onofrio, ex presidente del club, socio vitalicio e hincha declarado. El dirigente escribió con dureza: “Que ladrones que son. Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El fútbol argentino no se merece esto.!!!!”

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Que ladrones que son, Un dia todos van a recibir la sancion que les corresponde. El futbol argentino no se merece esto.!!!! — Rodolfo D'Onofrio (@RodolfoDonofrio) November 1, 2026

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Minutos después, en respuesta a un usuario, D’Onofrio amplió su crítica y volvió a apuntar al arbitraje: “Se acuerdan en la cancha de River, si el penal que nos hacen sobre el final del partido y el VAR ni llamó. Podrá ser lo que quieran pero siempre favorecen a sus amigos. No me puedo quedar callado. Es una vergüenza.”