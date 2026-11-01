D’Onofrio estalló tras la roja a Martínez Quarta: "Qué ladrones que son"
El expresidente de River publicó un mensaje en X en medio del enfrentamiento entre el "Millonario" y Boca.
01/11/2026 | 15:44Redacción Cadena 3
FOTO: Rodolfo D’Onofrio, ex presidente de River.
El Superclásico en la Bombonera arrancó con polémica y dejó a River con uno menos desde muy temprano. Apenas a los nueve minutos del primer tiempo, el árbitro Nicolás Ramírez, tras revisión del VAR a cargo de Silvio Trucco, expulsó a Lucas Martínez Quarta por una falta sobre Miguel Merentiel.
El defensor del Millonario sujetó al delantero de Boca cuando este se proyectaba hacia el área en una clara ocasión de gol. Ramírez no había cobrado la infracción en el momento, pero luego de mirar las imágenes mostró la tarjeta roja directa.
La decisión generó de inmediato reacciones en el entorno de River. Una de las más fuertes llegó desde la cuenta de X de Rodolfo D’Onofrio, ex presidente del club, socio vitalicio e hincha declarado. El dirigente escribió con dureza: “Que ladrones que son. Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El fútbol argentino no se merece esto.!!!!”
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Que ladrones que son,
Un dia todos van a recibir la sancion que les corresponde.
El futbol argentino no se merece esto.!!!!— Rodolfo D'Onofrio (@RodolfoDonofrio) November 1, 2026
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Minutos después, en respuesta a un usuario, D’Onofrio amplió su crítica y volvió a apuntar al arbitraje: “Se acuerdan en la cancha de River, si el penal que nos hacen sobre el final del partido y el VAR ni llamó. Podrá ser lo que quieran pero siempre favorecen a sus amigos. No me puedo quedar callado. Es una vergüenza.”
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el Superclásico? Se expulsó a Lucas Martínez Quarta en el primer tiempo tras una falta sobre Miguel Merentiel.
¿Quién fue el árbitro del partido? El árbitro fue Nicolás Ramírez, con asistencia del VAR a cargo de Silvio Trucco.
¿Cuándo se produjo la expulsión? La expulsión ocurrió a los nueve minutos del primer tiempo.
¿Qué dijo Rodolfo D’Onofrio sobre la decisión? Dijo que el fútbol argentino no se merece la situación y criticó fuertemente al arbitraje.
¿Cómo reaccionó D’Onofrio tras la expulsión? Amplió su crítica en redes sociales, mencionando que en partidos anteriores también hubo decisiones arbitrales que favorecieron a otros equipos.