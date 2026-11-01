Las polémicas que reclamó River en el clásico: Roja a Paredes y penal por agarrón a Otamendi

En el Superclásico que se disputó este domingo en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura y que tuvo a Boca como vencedor, River Plate elevó fuertes reclamos al árbitro Nicolás Ramírez por dos jugadas que, según el plantel millonario, debieron ser sancionadas de manera más severa.

La primera de las protestas apuntó a Leandro Paredes. Desde el bando de River se pidió la doble amarilla y la consecuente expulsión del volante de Boca por una falta. Ramírez cobró la infracción, pero no mostró la segunda tarjeta amarilla al número 5 xeneize, que permaneció en el campo.

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La segunda polémica involucró a Lautaro Di Lollo y a Nicolás Otamendi. Todo River reclamó penal por una acción del defensor de Boca sobre el central del Millonario. Sin embargo, el juez principal y el equipo del VAR determinaron que la jugada no era sancionable y el partido continuó sin la pena máxima.

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Estas quejas se suman a un encuentro ya cargado de tensión arbitral. River se quedó temprano con uno menos por la expulsión de Lucas Martínez Quarta (tras intervención del VAR) y posteriormente perdió a otro jugador cuando Gonzalo Montiel fue expulsado.

Las decisiones de Ramírez, que dirigió su cuarto Superclásico, volvieron a poner en el centro de la escena el arbitraje en uno de los clásicos más intensos del fútbol argentino.