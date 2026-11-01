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Milton Delgado celebra el triunfo de Boca ante River: "La figura fue el equipo"

El mediocampista del "Xeneize" destacó la victoria del equipo por 1-0 ante el "Millonario", en La Bombonera.

01/11/2026 | 18:12Redacción Cadena 3

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Milton Delgado

FOTO: Milton Delgado

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Buenos Aires, 1 noviembre (NA) -- Milton Delgado, el mediocampista de Boca, destacó el triunfo del "Xeneize" al ganarle el Superclásico 1-0 a River, en La Bombonera, con un tanto de Lautaro Di Lollo; se restó méritos individuales y consideró que la figura del partido "fue el equipo".

Según constató la Agencia Noticias Argentinas, a través de declaraciones televisivas, el joven volante, de 18 años, expresó: "La figura fue el equipo, jugamos un lindo partido desde la entrada y sabíamos que ellos venían a copar la mitad de la cancha. Estos partidos se juegan con el corazón, estoy muy contento por todo el grupo".

Consultado por las palabras previas que el equipo recibió por parte de su capitán, Leandro Paredes, el volante afirmó: "Leandro lo dijo porque jugó en todos lados, y sabe que esta gente linda está siempre ganes o pierdas o llueva. Le agradecemos a los hinchas".

"Siempre estoy mejorando, aportando desde donde me toque y contento por el grupo", agregó el futbolista que es seguido de cerca por Juventus.

Sobre la posibilidad de que Boca pudo haber extendido la diferencia en el marcador, Delgado aseguró: "Buscamos, pero no se dio. Siempre queremos hacer goles, ganar que más podamos".

Lectura rápida

¿Quién fue el protagonista del triunfo de Boca?
Milton Delgado, mediocampista de Boca, destacó que la figura del partido fue el equipo.

¿Cuál fue el resultado del Superclásico?
Boca ganó 1-0 a River en La Bombonera, gracias a un gol de Lautaro Di Lollo.

¿Qué opinó Delgado sobre el desempeño del equipo?
El jugador expresó que el equipo jugó un lindo partido y que se necesitaba jugar con el corazón.

¿Qué dijo sobre el apoyo de los hinchas?
Delgado agradeció a los hinchas por su apoyo incondicional, independientemente del resultado.

¿Cómo se siente Delgado en su rol?
El futbolista afirmó que está mejorando y aportando al equipo desde donde le toque jugar.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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