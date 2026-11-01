Milton Delgado celebra el triunfo de Boca ante River: "La figura fue el equipo"

Buenos Aires, 1 noviembre (NA) -- Milton Delgado, el mediocampista de Boca, destacó el triunfo del "Xeneize" al ganarle el Superclásico 1-0 a River, en La Bombonera, con un tanto de Lautaro Di Lollo; se restó méritos individuales y consideró que la figura del partido "fue el equipo".

Según constató la Agencia Noticias Argentinas, a través de declaraciones televisivas, el joven volante, de 18 años, expresó: "La figura fue el equipo, jugamos un lindo partido desde la entrada y sabíamos que ellos venían a copar la mitad de la cancha. Estos partidos se juegan con el corazón, estoy muy contento por todo el grupo".

Consultado por las palabras previas que el equipo recibió por parte de su capitán, Leandro Paredes, el volante afirmó: "Leandro lo dijo porque jugó en todos lados, y sabe que esta gente linda está siempre ganes o pierdas o llueva. Le agradecemos a los hinchas".

"Siempre estoy mejorando, aportando desde donde me toque y contento por el grupo", agregó el futbolista que es seguido de cerca por Juventus.

Sobre la posibilidad de que Boca pudo haber extendido la diferencia en el marcador, Delgado aseguró: "Buscamos, pero no se dio. Siempre queremos hacer goles, ganar que más podamos".