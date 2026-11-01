Otamendi, duro tras el superclásico: "Que designen al próximo campeón y directamente no competimos"

Nicolás Otamendi, capitán de River Plate, expresó su descontento tras la derrota 1-0 ante Boca Juniors en el Superclásico disputado en la Bombonera.

Al salir del estadio, el defensor se unió a la indignación que se había generado en su equipo por la actuación del árbitro Nicolás Ramírez.

Otamendi realizó una declaración contundente: "El arbitraje no midió nada con la misma vara. No te dejan competir, eso te da mucha bronca. Ya el próximo torneo, que designen al próximo campeón y directamente no competimos".

El capitán de River criticó la manera en que Ramírez dirigió el partido, afirmando que "El Superclásico se tiene que medir por la capacidad que tenga para dirigirlo, que intente mostrar tranquilidad en diferentes tramos. Creo que el árbitro perdió el control del partido".

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"Que designen quien va a ser el próximo campeón y directamente no competimos" Otamendi re caliente con la AFA. #Superclasico https://t.co/YAHyHf4DNO — Kid Lapicera (@kidlapicera) November 1, 2026

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Otamendi reconoció que su equipo no jugó de la mejor manera, pero insistió en que el arbitraje no fue equitativo: "Quizás River no jugó como tenía que haberlo hecho, pero creo que en diferentes momentos del partido no fue medido con la misma vara".

Además, el defensor apuntó específicamente hacia los miembros del VAR, indicando que "obviamente que ellos tienen que ayudar al árbitro: si la jugada pide ser analizada, tienen que esperar, no tiene que salir la siguiente jugada rápido. Para algo está el VAR, si no es como que están ahí comiendo pochoclo y tomando coca, y no es así".

Otamendi también mencionó que Lautaro Di Lollo le cometió un penal que Ramírez no sancionó, afirmando que "El fútbol argentino se está perdiendo". Estas declaraciones coincidieron con las expresiones de su entrenador, Leonardo Ponzio, y del compañero Gonzalo Montiel.