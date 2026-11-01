El debut literario de Gastón Rodríguez explora la complejidad de las relaciones familiares

FOTO: Gastón Rodríguez presentará el libro el jueves 5 de noviembre, a las 19, en La Puerta (Sánchez de Bustamante 549).

Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) - El periodista y escritor Gastón Rodríguez lanza su primera obra literaria, titulada El hijo de una mujer, publicada por Milena Caserola. Este libro compila 16 relatos que examinan las relaciones familiares, las ausencias, el resentimiento y las complejidades del amor a través de diferentes etapas de la vida de un mismo personaje.

Los relatos siguen la vida de un protagonista que es presentado primero como niño y luego como adulto, acompañado por otros personajes recurrentes. Esta continuidad narrativa crea una cohesión en la que las experiencias individuales cobran un significado colectivo, destacando la figura femenina como un eje central en la obra.

El autor Pablo Ramos describe la obra como un texto que refleja "los dientes apretados, la espuma del resentimiento y el dolor de la ausencia", emociones que se entrelazan en la representación de una madre, una amante y una compañera que se funden en un mismo personaje femenino.

Por su parte, la escritora Liliana Heker resalta la intensidad de los relatos y la habilidad del autor para tratar emociones complejas con una prosa medida. "Cuentos que movilizan, conmueven y deslumbran", afirma, y destaca la unidad del conjunto y su "propia incómoda belleza".

Rodríguez encuentra en las relaciones cotidianas la base de sus relatos, comentando: "Me alcanza con que alguien descubra en mis historias sobre la madre y el hijo o sobre la grisura de la vida conyugal una rajadura por la que se filtre algo de luz, un imprevisto gesto de ternura, un chiste en medio de las ruinas".

La presentación de El hijo de una mujer está programada para el jueves 5 de noviembre, a las 19, en La Puerta (Sánchez de Bustamante 549), donde participarán Liliana Heker y Sylvia Appugliese.

Nacido en Buenos Aires en 1979, Rodríguez es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Matanza y posee un máster en Escritura Creativa por la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Ha colaborado con publicaciones como Cerdos y Peces, Rolling Stone, El Cohete a la Luna y elDiarioAR. Actualmente, escribe para Tiempo Argentino, La Nación y El País, de España.