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Una rama cayó sobre un auto y los vecinos advierten por reclamos sin respuesta

El episodio ocurrió de madrugada en Ayacucho al 3000, en la cuadra del Club Temperley. El vehículo sufrió daños en el techo y no hubo personas heridas.

02/11/2026 | 07:40Redacción Cadena 3 Rosario

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El incidente se produjo Ayacucho y Riobamba.

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    Cadena 3 Rosario

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Una rama de gran tamaño cayó sobre un automóvil estacionado en calle Ayacucho, entre Cerrito y Riobamba, en la cuadra del Club Temperley, y provocó daños en el techo del vehículo. El episodio ocurrió alrededor de las 5 de la mañana y no dejó personas heridas. La circulación permaneció interrumpida mientras personal de Protección Civil trabajaba en el retiro de las ramas.

Manuel, un vecino del lugar, contó que escuchó un fuerte ruido y, al asomarse por la ventana, encontró la rama sobre un Citroën C3 blanco. “A eso de las 5 de la mañana se escuchó un ruido fuerte y, cuando me asomo por la ventana, una tremenda rama cayó sobre un auto”, relató a Cadena 3 Rosario.

Consultado sobre el estado del árbol, el hombre señaló que no parecía estar deteriorado, aunque advirtió sobre la dimensión y disposición de sus ramas. “Hay ramas muy grandes que caminan en horizontal muchos metros, entonces termina siendo una palanca interesante”, explicó. Además, aseguró que los vecinos habían realizado distintos pedidos de intervención ante el municipio: “Los reclamos están hechos, hay un montón de reclamos en el portal de la Municipalidad, pero las respuestas no llegan a tiempo, evidentemente”.

La propietaria del automóvil vive en la cuadra y se enteró de lo ocurrido antes de salir a llevar a su hija al colegio. El vehículo sufrió una abolladura en el techo, aunque no se rompieron los vidrios ni el parabrisas. El tamaño de la rama hizo que el episodio pudiera haber tenido consecuencias mayores.

Informe de Julián Maragliano.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Una rama de gran tamaño cayó sobre un automóvil, causando daños en el techo.

¿Quién fue testigo del incidente? Un vecino llamado Manuel escuchó el ruido y vio la rama sobre el automóvil.

¿Cuándo sucedió el hecho? El episodio ocurrió alrededor de las 5 de la mañana.

¿Dónde sucedió? En calle Ayacucho, entre Cerrito y Riobamba, en la cuadra del Club Temperley.

¿Por qué es importante el reclamo vecinal? Los vecinos han hecho múltiples reclamos al municipio sobre el estado del árbol, pero no han recibido respuestas a tiempo.

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