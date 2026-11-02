Colectividades: habrá refuerzos de colectivos, paradas especiales y servicios de transporte

La edición número 42 del Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades contará con un esquema especial de movilidad. El servicio de colectivos tendrá refuerzos en las líneas más utilizadas, horarios extendidos y paradas estratégicas en las inmediaciones del predio. También se realizarán desvíos temporales en distintos sectores del centro.

El operativo de transporte público funcionará de domingo a jueves entre las 20 y la 1, mientras que los viernes, sábados y la víspera del feriado del domingo 8 de noviembre se extenderá hasta las 2. Entre las líneas que conectan con el evento se encuentran la 101, 102, 106, 110, 112, 116, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 142, 143, 145 y 146, entre otras.

En cuanto a los taxis, se habilitará una parada especial en las inmediaciones del Parque Nacional a la Bandera. El espacio destinado al ascenso y descenso de pasajeros estará ubicado entre calle Córdoba y avenida Belgrano. Además, sobre avenida Belgrano, entre Buenos Aires y Santa Fe, habrá un sector reservado para el estacionamiento de motos.

Para quienes elijan trasladarse en bicicleta, se habilitará un estacionamiento gratuito con capacidad para 112 rodados, cerca del ingreso principal. Funcionará de domingo a jueves de 19 a 0, y los viernes, sábados y la víspera del feriado hasta la 1. También estarán disponibles las estaciones de Mi bici tu bici Nº 77 Monumento a la Bandera, Nº 15 Plaza 25 de Mayo y Nº 18 Parque España.

Otro de los servicios previstos será un puesto de venta y recarga de la tarjeta SUBE, ubicado cerca del ingreso principal y de la estación de bicicletas Nº 77. Atenderá de domingo a jueves de 19 a 0, y los viernes, sábados y la víspera del feriado de 19 a 1. Para abonar el transporte urbano también se podrá utilizar tarjeta de crédito, débito o códigos QR de billeteras virtuales.

Por otra parte, se modificarán recorridos y se anularán algunas paradas habituales de colectivos en distintos puntos del centro, con nuevas ubicaciones habilitadas sobre calles como San Luis, Maipú, Laprida, Mendoza y avenida Belgrano. La información detallada sobre los desvíos y las paradas correspondientes a cada línea podrá consultarse en los canales oficiales de la Municipalidad de Rosario y de Movilidad Rosario.