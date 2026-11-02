Alurralde, antes de asumir en la Corte provincial: "No podemos aislarnos de la sociedad"

El Aldo Alurralde asumirá en diciembre como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en el marco del proceso de renovación de la composición del máximo tribunal provincial. El actual juez federal de Reconquista ocupará el lugar que dejará Rafael Gutiérrez, cuya renuncia tendrá efecto a partir del 30 de noviembre.

En declaraciones a Cadena 3, el magistrado se refirió al desafío que representa su próxima incorporación al máximo órgano judicial de la provincia y puso el acento en la necesidad de construir una Justicia con mayor cercanía con la ciudadanía. En ese sentido, sostuvo que resulta fundamental comprender las expectativas y necesidades sociales para poder ofrecer un servicio judicial de calidad.

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"Tenemos que tener empatía, entender qué exige hoy por hoy la sociedad de la Justicia para poder brindar el mejor servicio", expresó Alurralde, al plantear la importancia de que quienes integran el Poder Judicial mantengan un vínculo permanente con la realidad de la comunidad.

En esa línea, advirtió sobre los riesgos de que la actividad judicial quede desconectada de las demandas de la población. "Si nosotros nos aislamos en un bache y verdaderamente no tenemos contacto con la sociedad, con sus necesidades, con sus reclamos en materia judicial, no vamos a poder lograr ni siquiera una Justicia de calidad", afirmó.

El futuro ministro también remarcó que la aplicación de las normas no puede convertirse en un ejercicio limitado a la interpretación estricta de los textos legales, sin considerar a quienes son los destinatarios del servicio. "Tendremos una Justicia enfrascada solamente en la explicación fría de la ley, sin tener en cuenta ese verdadero destinatario del servicio que es la sociedad", advirtió.

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La llegada de Alurralde tendrá, además, un significado institucional particular: será el primer integrante de la Corte Suprema santafesina proveniente del norte provincial. Su trayectoria incluye su desempeño como juez federal de Reconquista, actividad docente universitaria y formación académica de posgrado en Derecho Tributario. También obtuvo el doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica de Santa Fe.

Su incorporación se producirá en un contexto de cambios en la integración del máximo tribunal. Los ministros Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco presentaron sus renuncias con vigencia desde el 30 de noviembre, luego de cumplir los requisitos previsionales para acceder a la jubilación.

Las vacantes que dejarán ambos magistrados serán ocupadas por Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini, cuyos nombramientos ya recibieron aprobación. De esta manera, avanzará una nueva etapa en la renovación de la Corte Suprema provincial, un proceso que también incluyó anteriormente las salidas de María Angélica Gastaldi, Mario Netri y Eduardo Spuler, reemplazados por nuevos integrantes.

Informe de Emiliano Guardia.