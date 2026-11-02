Rosario vota obras para 2027 y suma la renovación de grandes parques

Los rosarinos ya pueden elegir qué obras priorizar para 2027 a través del Presupuesto Participativo. La votación abrió este lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta el 10 de diciembre, con 74 proyectos disponibles y una novedad: la incorporación de propuestas para renovar grandes parques de la ciudad.

La participación es virtual, mediante rosario.gob.ar, y está habilitada desde los 13 años. Según informó la Municipalidad, las opciones incluyen intervenciones en plazas y espacios barriales, centros comerciales, canteros centrales de avenidas y proyectos de alcance general.

Entre los parques incluidos figuran el Alem, el Urquiza, el Scalabrini Ortiz y el Brazo Seco del Saladillo. Se trata de propuestas que deberán ser elegidas por los vecinos para integrar las obras previstas para el próximo año.

La votación incluye propuestas de mejora de espacios barriales.

Las mejoras propuestas para los parques

En el Urquiza, la iniciativa apunta a potenciar los espacios para básquet 3x3 y las canchas de fútbol, junto con intervenciones en iluminación, bancos y veredas. En el Alem, se plantea contemplar los distintos usos recreativos y deportivos, además de las áreas para chicos.

Para el Scalabrini Ortiz, la propuesta busca adecuar el espacio tanto a las familias que utilizan los juegos como a los grupos que se reúnen para correr o entrenar.

También hay intervenciones de escala barrial. En el norte, se propone acondicionar con mayor seguridad e iluminación un espacio utilizado por chicos como circuito de bicicletas. En el entorno de las Cuatro Plazas, se prevé un sector para perros. Otra iniciativa contempla renovar los canteros centrales de avenida Avellaneda entre bulevar Seguí y Uriburu.

El Parque Alem se suma a las propuestas del Presupuesto Participativo 2027.

Dos iniciativas para toda Rosario

Además de las opciones por distrito, la votación incluye dos proyectos de alcance general. Uno propone un recorrido que conecte el kilómetro cero de Rosario con distintos parques de la costanera e incorpore bebederos y bicicleteros.

El otro plantea una red de canchas multideportivas para disciplinas como pickleball, básquet 3x3, fútbol-tenis y newcom, una modalidad de vóley adaptada con participación de adultos mayores. Si resulta elegido, se prevé instalar una cancha en cada uno de los seis distritos.

En la edición anterior participaron alrededor de 36.000 personas, de acuerdo con los datos difundidos por el municipio.