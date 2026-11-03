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Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este martes 3 de noviembre

Este martes 3 de noviembre, Santa Fe presenta un clima mayormente despejado con temperaturas que oscilarán entre los 17° y 23°. Se espera una jornada con buena visibilidad y viento leve del sur.

03/11/2026 | 00:16Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 3 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un clear sky, con una temperatura actual de 22°. La sensación térmica es de 23°. La humedad se encuentra en un 70%, lo que puede generar una sensación de calor moderada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el sur.

El clima hoy martes 3 de noviembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 18° y una máxima de 23°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielo despejado y sin probabilidades de lluvia. El viento será leve, lo que contribuirá a una jornada agradable. La humedad podría hacer que la sensación térmica sea ligeramente superior a la temperatura real.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El miércoles 4 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 24°, con cielo nublado. El jueves 5 de noviembre, la mínima descenderá a 13° y la máxima alcanzará los 29°, con cielo despejado. Para el viernes 6 de noviembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 25°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el sábado 7 de noviembre, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 23°, con cielo despejado.

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