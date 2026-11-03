FOTO: Asesinan a un joven de 24 años en Salta: hay un sospechoso detenido

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) – Un joven de 24 años fue asesinado en la provincia de Salta y la Policía logró la detención de un sospechoso, aunque por el momento se desconocen los motivos del hecho.

El crimen tuvo lugar el domingo 1° de noviembre por la tarde en el sector conocido como El Cruce, en la localidad de Pichanal, cuando la Policía fue alertada por la presencia de un hombre tendido en la vía pública con una lesión de arma blanca.

Al acudir, los agentes constataron el fallecimiento del joven, por lo que se dio inicio a una investigación que terminó en manos de la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo.

La Fiscalía dispuso la intervención de personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, para llevar adelante las tareas investigativas correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, donde se realizó la autopsia, que determinó como causa de muerte un shock hipovolémico provocado por una lesión cardíaca producida por arma blanca. A su vez, el examen forense estableció que el cuerpo no presentaba signos de defensa.

Como resultado de las primeras diligencias investigativas, fue detenido un hombre de 37 años, sospechoso de haber participado en el hecho. Su audiencia de imputación está prevista para las próximas horas, confirmó el Ministerio Público Fiscal.

La víctima fue identificada como Fernando Miguel Villada, de 24 años, quien solía trabajar en la zona limpiando autos o mesas de bares.