Guelar y el impacto global de Trump: "Ha roto la estructura de conducción que tenía EE.UU"

El exembajador argentino en Estados Unidos Diego Guelar analizó el escenario político norteamericano y advirtió que el mundo enfrenta dos años de fuertes dificultades como consecuencia de las decisiones de Donald Trump. En diálogo con Cadena 3 Rosario, sostuvo que el presidente estadounidense debilitó las alianzas internacionales que durante décadas sostuvieron el liderazgo de Washington y anticipó que las consecuencias se sentirán en todo el planeta.

“Vienen dos años muy difíciles”, afirmó Guelar, al recordar que el próximo presidente de Estados Unidos asumirá recién en enero de 2029. Según explicó, Trump desarmó una estructura de poder construida durante ocho décadas, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. “Ha roto toda la estructura de conducción que tenía Estados Unidos construida en los últimos 80 años, entre 1945 y el 2025, y la ha roto toda”, señaló.

El diplomático enumeró las alianzas que, a su entender, quedaron deterioradas por la política exterior de Trump: Japón, Corea del Sur y Australia en el Pacífico; México y Canadá en el continente americano; y la Unión Europea dentro del vínculo atlántico y la OTAN. “Todo eso se rompió y ahora vienen dos años en los que le van a pasar la factura”, advirtió. En ese sentido, describió un escenario de malestar entre los antiguos socios de Washington por los insultos y el trato que recibieron del mandatario.

Guelar también cuestionó con dureza el discurso de Trump durante el cierre de una campaña electoral que, según su pronóstico, terminará en una derrota para el oficialismo. El exembajador se mostró sorprendido porque, durante buena parte de su intervención, el presidente se concentró en describir obras realizadas en Washington y en la Casa Blanca, como una pileta, un salón de baile y modificaciones en espacios públicos. “De los 35 minutos, 20 minutos habló de la pileta”, relató.

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Para Guelar, el contenido de ese discurso refleja una situación preocupante en el liderazgo estadounidense. “El presidente Trump está senil”, sostuvo, y cuestionó que el mandatario haya dedicado buena parte de un acto político a mostrar caños oxidados, estatuas y trabajos de mantenimiento. También puso en duda las cifras que presentó sobre inversiones, inflación y seguridad. “No tiene ningún freno inhibitorio, está realmente en condiciones muy tristes a esta altura y peligrosísimas porque es el hombre más poderoso del mundo”, expresó.

El exembajador vinculó ese deterioro político con las consecuencias económicas de las decisiones internacionales de Trump, en particular el conflicto con Irán y las tensiones en torno al estrecho de Ormuz. Afirmó que la crisis energética repercute con fuerza en Europa, que depende de las importaciones para abastecerse. “Estamos hablando de un aumento del 80% de las naftas, del diésel, del gas. Europa no tiene ninguna posibilidad de autoabastecimiento. Importa todo”, describió, y resumió el panorama con una advertencia: “Se está incendiando Europa.”

Consultado sobre la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a asistir financieramente a la Argentina mediante una operación directa del Tesoro, similar a la de 1995, Guelar descartó que pueda repetirse una intervención de esas características. “Eso ya fue una cosa increíble. Yo fui dos veces embajador en Estados Unidos. Nunca hubiera creído que iba a haber una operación directa del Tesoro”, recordó. Y fue categórico sobre el futuro: “Ya pasó. Eso, olvídatelo. Y menos en el contexto que viene de los próximos dos años. Imposible”.

Finalmente, Guelar consideró que el fenómeno político de Trump, que cumple una década desde su irrupción como figura central en 2016, atraviesa una etapa de decadencia, aunque sus efectos exceden las fronteras estadounidenses. “Entra en una decadencia, pero nos arrastra a todos”, concluyó. Durante la entrevista, también recomendó al enviado de Cadena 3 en Washington visitar el Café Milano, en Georgetown, al que definió como “el templo del pecado washingtoniano” y uno de los lugares más divertidos de la capital estadounidense.

Entrevista de Alberto Lotuf y Hernán Funes.