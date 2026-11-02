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CyberMonday 2026: el descuento real promedió 8,8% frente al 25,9% anunciado en el inicio del evento

La cifra surge de un relevamiento de la consultora Turbodato sobre 423.657 productos en 47 tiendas digitales argentinas. En la nota, los detalles. 

02/11/2026 | 18:36Redacción Cadena 3

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Los precios variaron significativamente según el tipo de canal de venta.

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El descuento real promedio de los artículos en oferta se ubicó en el 8,8%, muy por debajo del 25,9% anunciado en las etiquetas, en el inicio del CiberMonday 2026, de acuerdo a un relevamiento de la consultora Turbodato sobre 423.657 productos en 47 tiendas online argentinas.

El análisis, que compara los precios del lunes 2 de noviembre frente a la mediana de octubre, detalla que dos de cada tres productos (66,6%) mantuvieron su valor sin cambios significativos, mientras que apenas uno de cada cinco registró una baja genuina.

El comportamiento de los precios varió significativamente según el tipo de canal de venta.

Supermercados: se posicionaron como los de mayor efectividad, con un descuento real promedio del 15,3% (anunciaban un 31,7%), logrando que el 61,7% de sus productos en oferta bajaran al menos un 5% respecto al mes previo.

Tiendas oficiales en Mercado Libre: marcas y distribuidores que operan con cuenta propia registraron una baja real promedio del 9,6% (sobre un 26,5% anunciado), con más de la mitad de su catálogo en oferta con reducciones efectivas.

Retailers y otros vendedores de marketplaces: los sitios de retail vendiendo con cuenta propia mostraron una baja real del 3,4%, mientras que los vendedores terceros dentro de los marketplaces apenas descontaron un 0,9% promedio, pese a exhibir carteles de rebajas similares a los de las grandes marcas.

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/Fin Código Embebido/

Desempeño por categorías

El relevamiento indicó que las mayores bajas promedio se concentraron en rubros específicos de bienes durables y calzado.

Las zapatillas lideraron el ranking con una baja promedio del 4,5%, alcanzando a casi un tercio de sus productos con reducciones mayores al 5%, al tiempo que los colchones y sommiers mostraron una baja real del 3,4%, aunque encabezaron la distancia entre la etiqueta y la realidad al anunciar un 35,5% de descuento promedio.

Las consolas retrocedieron un 2,1% en promedio, mientras que heladeras, lavarropas y celulares registraron ajustes reales moderados que oscilaron entre el 0,4% y el 1,1%.

En contraposición, categorías como notebooks y calefacción operaron en promedio un 2,3% y 2,4% más caras que en el mes anterior.

El evento oficial, organizado por la CACE, se mantendrá activo hasta el miércoles 4 de noviembre a las 23.59, recomendándose a los consumidores priorizar las compras en tiendas de primera mano y contrastar los precios finales con el historial de octubre para identificar oportunidades genuinas.

El Cyber Monday en Argentina inicia con un panorama de cautela por parte de los consumidores, según indicó Franco Radavera, gerente general de Tienda Nube, en diálogo con Cadena 3. "El consumidor argentino en este primer día todavía está pensándolo", expresó.

A pesar del incremento del tráfico en tiendas online, la conversión a ventas disminuye. "Hay más gente entrando a ver productos, los agregan al carrito, pero no terminan las compras", explicó Radavera. La facturación crece al ritmo de la inflación, con un 30% de aumento frente al 33% de inflación acumulada.

El enfoque del consumidor en estas primeras horas se centra en productos de ticket más alto, como electrodomésticos y artículos para el hogar. "Hoy es una cuestión de curiosidad, miramos, y decidimos si compramos o no", indicó.

Entrevista de Informados, al Regreso.

Lectura rápida

¿Cuál es el descuento real promedio en el CiberMonday 2026? El descuento real promedio es del 8,8%.

¿Qué consultora realizó el relevamiento? El relevamiento fue realizado por la consultora Turbodato.

¿Cuándo se lleva a cabo el evento CiberMonday? El evento se llevará a cabo hasta el miércoles 4 de noviembre a las 23.59.

¿Qué tipo de productos mostraron las mayores bajas promedio? Las mayores bajas promedio se concentraron en bienes durables y calzado, especialmente en zapatillas.

¿Qué se recomienda a los consumidores? Se recomienda priorizar compras en tiendas de primera mano y contrastar precios con el historial de octubre.

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