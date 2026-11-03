Rosario quedó afuera de la ampliación de los subsidios eléctricos: "Se considera una zona templada"

La ampliación de los subsidios eléctricos para el verano alcanzará a diez departamentos de Santa Fe, pero dejará afuera a Rosario y al resto del sur provincial. La medida, dispuesta por el Gobierno nacional, contempla nuevos topes de consumo subsidiado para las zonas clasificadas como cálidas y muy cálidas. Así lo explicó la presidenta de la Empresa Provincial de la Energía, Anahí Rodríguez, en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario.

La funcionaria detalló que los departamentos 9 de Julio, General Obligado y Vera fueron incorporados a la categoría de zona muy cálida. En tanto, Castellanos, Garay, La Capital, Las Colonias, San Cristóbal, San Javier y San Justo quedaron comprendidos en la categoría cálida. "Nos permite ampliar los subsidios focalizados que viene otorgando la Secretaría de Energía de la Nación", señaló.

La diferencia con Rosario responde a la clasificación bioambiental vigente. "Rosario no está incluida dentro de lo que se considera zona muy cálida o cálida. El departamento Rosario y el sur de la provincia de Santa Fe se consideran una zona templada", explicó Rodríguez. En consecuencia, los usuarios de esa región mantendrán los topes actuales y podrán acceder a los subsidios nacionales si cumplen con las condiciones establecidas.

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En cuanto a los nuevos límites, los hogares de las zonas muy cálidas pasarán de 350 a 500 kilovatios hora mensuales subsidiados, mientras que en las zonas cálidas el bloque se elevará de 300 a 370 kilovatios. El beneficio tendrá vigencia de noviembre a abril para la primera categoría y durante diciembre, enero y febrero para la segunda. "Es una medida que viene a aliviar, sobre todo, las zonas con calores extremos", sostuvo la titular de la EPE.

Sin embargo, la ampliación de los bloques no implica un acceso automático. Los usuarios deberán estar inscriptos en el sistema de subsidios focalizados del Gobierno nacional y cumplir los requisitos socioeconómicos. El trámite se realiza en la página oficial de Nación o a través de la aplicación Mi Argentina, en el apartado de subsidios. "Es la Secretaría de Energía de Nación quien determina si un usuario califica o no para poder acceder a este bloque de subsidios", aclaró Rodríguez.

La presidenta de la EPE también explicó cuánto puede representar esa ampliación en el consumo cotidiano. Según indicó, una vivienda tipo demanda entre 300 y 350 kilovatios mensuales. Con el nuevo tope de 500 kilovatios, un hogar podría utilizar el aire acondicionado entre seis y siete horas diarias, siempre que haga un uso racional de la energía. En los departamentos con un límite de 370 kilovatios, la referencia sería de cuatro a cinco horas por día.

Por último, Rodríguez se refirió a la preparación de la infraestructura eléctrica frente a las tormentas y las olas de calor asociadas al fenómeno de El Niño. Aseguró que la empresa trabaja en el recambio de columnas y cableado y destacó que Rosario recibió inversiones superiores a los 100 mil millones de pesos. Además, anticipó que la estación transformadora de Mendoza y Buenos Aires podría quedar operativa durante las próximas semanas: "Esperamos tener un verano donde las condiciones del servicio y la calidad del servicio sean mejores".

Entrevista de Hernán Funes.