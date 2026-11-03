Alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes en Buenos Aires y 16 provincias
El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre tormentas severas, granizo, ráfagas de más de 90 km/h y lluvias intensas en varias regiones del país. Córdoba, San Luis y La Pampa están bajo alerta naranja.
03/11/2026 | 06:45Redacción Cadena 3
FOTO: Alerta por tormentas y lluvias fuertes. (Foto: SMN)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes 3 de noviembre un conjunto de alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias intensas y vientos fuertes que afectan a Buenos Aires y otras 16 provincias.
Alerta naranja por tormentas severas
La advertencia de mayor nivel rige para zonas de San Luis, Córdoba y La Pampa.
Según el SMN, estas áreas serán afectadas por tormentas fuertes, algunas puntualmente severas, que pueden ir acompañadas de:
• Abundantes precipitaciones
• Granizo de diversos tamaños
• Frecuente actividad eléctrica
• Ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h
Se estiman acumulados de lluvia de entre 40 y 80 milímetros, con posibilidad de superarse de manera local.
Alertas amarillas por tormentas
Hay alerta amarilla por tormentas para el sector oeste de la provincia de Buenos Aires, y para Río Negro, Mendoza, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco.
En estas zonas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posibles granizos ocasionales, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Los acumulados previstos oscilan entre 20 y 40 mm.
Otras alertas vigentes
• Alerta amarilla por lluvias intensas en la zona cordillerana de Neuquén, con precipitaciones de entre 15 y 30 mm (en altura podrían registrarse lluvia y nieve mezclada).
• Alerta amarilla por viento Zonda en La Rioja, Catamarca y San Juan, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede elevar bruscamente la temperatura y reducir la visibilidad.
Situación en el AMBA
En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el martes comenzó con cielo parcialmente nublado. Se espera un ambiente templado a cálido, con cielo nublado e inestable. No se descartan tormentas aisladas. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 17 °C y la máxima alcanzará los 21 °C.
El SMN recomienda extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios en las zonas bajo alerta naranja y seguir los partes oficiales actualizados.
Lectura rápida
¿Qué alertas emitió el SMN? El SMN emitió alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias intensas y vientos fuertes.
¿Para quiénes son las alertas? Las alertas afectan a Buenos Aires y 16 provincias, incluyendo San Luis, Córdoba y La Pampa.
¿Cuándo fueron emitidas las alertas? Las alertas fueron emitidas el martes 3 de noviembre.
¿Qué se espera en el AMBA? Se espera un ambiente templado a cálido con cielo nublado e inestable, y posibles tormentas aisladas.
¿Qué recomienda el SMN? El SMN recomienda extremar precauciones y evitar desplazamientos innecesarios en las zonas bajo alerta naranja.