Alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes en Buenos Aires y 16 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes 3 de noviembre un conjunto de alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias intensas y vientos fuertes que afectan a Buenos Aires y otras 16 provincias.

Alerta naranja por tormentas severas

La advertencia de mayor nivel rige para zonas de San Luis, Córdoba y La Pampa.

Según el SMN, estas áreas serán afectadas por tormentas fuertes, algunas puntualmente severas, que pueden ir acompañadas de:

• Abundantes precipitaciones

• Granizo de diversos tamaños

• Frecuente actividad eléctrica

• Ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h

Se estiman acumulados de lluvia de entre 40 y 80 milímetros, con posibilidad de superarse de manera local.

Alertas amarillas por tormentas

Hay alerta amarilla por tormentas para el sector oeste de la provincia de Buenos Aires, y para Río Negro, Mendoza, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco.

En estas zonas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posibles granizos ocasionales, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Los acumulados previstos oscilan entre 20 y 40 mm.

Otras alertas vigentes

• Alerta amarilla por lluvias intensas en la zona cordillerana de Neuquén, con precipitaciones de entre 15 y 30 mm (en altura podrían registrarse lluvia y nieve mezclada).

• Alerta amarilla por viento Zonda en La Rioja, Catamarca y San Juan, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede elevar bruscamente la temperatura y reducir la visibilidad.

Situación en el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el martes comenzó con cielo parcialmente nublado. Se espera un ambiente templado a cálido, con cielo nublado e inestable. No se descartan tormentas aisladas. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 17 °C y la máxima alcanzará los 21 °C.

El SMN recomienda extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios en las zonas bajo alerta naranja y seguir los partes oficiales actualizados.