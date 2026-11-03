Ola de ataques que paraliza a Europa: "El ciberdelito mueve tanto o más dinero que el narcotráfico"

FOTO: Las heladeras superaron los 49 °C y los alimentos se echaron a perder.

La digitalización global y la hiperconectividad han abierto una brecha invisible pero letal. Lo que comenzó como un hecho aislado en supermercados de Francia —donde piratas informáticos alteraron los sistemas de refrigeración elevando la temperatura de las heladeras hasta los 50 grados y provocando millonarias pérdidas en alimentos— escaló rápidamente a una pesadilla logística que ya golpea a casi una decena de naciones europeas, incluyendo Bélgica, Suecia, Luxemburgo, Estonia, Finlandia e Irlanda.

Lejos de tratarse de fallas técnicas menores, expertos en ciberseguridad advierten que estamos ante un delito transnacional altamente lucrativo que pone en jaque la estabilidad de industrias enteras. En diálogo exclusivo, Luis Mozzoni, gerente general de Vectus, expuso la fragilidad de los sistemas actuales y la alarmante desidia corporativa frente al riesgo tecnológico.

"Tropezar varias veces con la misma piedra"

Al ser consultado sobre el alcance de estos sabotajes —que en Europa incluyeron la toma de control de sistemas de gestión de ambulancias para desviar unidades de emergencia—, Mozzoni fue categórico al señalar que el problema radica en la falsa sensación de seguridad con la que operan las organizaciones.

“Lamentablemente, esto va a volver a suceder, y tiene que ver con la capacidad del hombre de tropezar varias veces con la misma piedra. Quizás no suceda de nuevo en el sector retail con refrigeradores, quizás suceda en otro sector: farmacia, energía, salud, potabilizadores de agua, banca, industria”, advirtió el especialista.

El experto remarcó que las consecuencias de estos ataques trascienden con creces la pérdida económica o el desecho de mercancías. El verdadero trasfondo apunta a la interrupción deliberada de operaciones críticas y al impacto directo sobre la vida humana y el medio ambiente.

La vulnerabilidad del software y el mito de la ciberseguridad reactiva

Uno de los ejes centrales de la crónica judicial y tecnológica pasa por entender el origen de estas brechas. Para Mozzoni, el error común de las empresas radica en centrarse exclusivamente en la adquisición de tecnología sin gestionar de forma adecuada los riesgos asociados.

• Software desactualizado: Los ataques a los refrigeradores en Europa se facilitaron debido al uso de dispositivos antiguos sin parches de seguridad, combinados con credenciales de acceso predeterminadas y exposición directa a Internet.

• Proveedores comprometidos: Las organizaciones suelen custodiar sus propios sistemas, pero descuidan la seguridad de sus proveedores, creando una cadena vulnerable que facilita el ingreso de atacantes externos.

• La trampa de la reactividad: “Los dueños de las empresas tienen que entender el costo de la indecisión o de la no decisión, el costo de la reactividad, que siempre va a ser mucho más caro que el costo de la proactividad”, sentenció Mozzoni.

Consultado sobre la posibilidad de rastrear a los autores intelectuales detrás de estas operaciones, el gerente general de Vectus explicó que el cibercrimen opera bajo una lógica estrictamente económica y de escala global:

“Esto en el fondo es un negocio; es un delito muy rentable. De hecho, las estadísticas hablan de que los delitos de ciberseguridad mueven tanto o más dinero que el narcotráfico. Detrás puede estar desde un grupo organizado hasta un Estado buscando afectar infraestructura crítica, o incluso un exempleado enojado”.

El peligro latente en las pymes y dispositivos cotidianos

Llevando el análisis al terreno cotidiano, el especialista advirtió sobre el peligro de conectar dispositivos básicos —como cámaras de seguridad económicas en pequeñas y medianas empresas— de forma directa a la red sin una capa mínima de gobernanza y contraseñas robustas.

El escenario planteado deja al descubierto una realidad ineludible: desde el momento en que un dispositivo se conecta a Internet, la frontera local desaparece y cualquier infraestructura del planeta queda expuesta al alcance de un atacante.

Entrevista de Radioinforme 3.