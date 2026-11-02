Halloween dejó un balance positivo en Rosario para los cotillones: "Siempre sorprende"

Los comerciantes destacaron el buen nivel de ventas y el cumplimiento de las expectativas. Los disfraces completos, el maquillaje y los accesorios estuvieron entre los productos más buscados. Además, señalaron un crecimiento de los festejos grupales y una mayor participación de adultos. Ahora, el sector se prepara para graduaciones, recibidas, fiestas de 15 y celebraciones de fin de año.

Halloween volvió a consolidarse como una de las fechas más importantes para el rubro del cotillón en Rosario. Tras una semana de intenso movimiento comercial, los negocios del sector realizaron un balance positivo, con ventas que estuvieron a la altura de las expectativas y una demanda que mostró algunas particularidades respecto de años anteriores.

“Siempre Halloween sorprende. Siempre hay un montón de expectativas y siempre cumple con nuestras expectativas”, resumió una de las comerciantes consultadas durante una recorrida del móvil de Cadena 3 Rosario. En su caso, destacó que el producto más vendido de esta temporada fueron los disfraces completos, una tendencia que se repitió en otros comercios.

La elección de los consumidores también mostró algunos cambios. En uno de los locales de calle San Luis, Lorena contó que la demanda comenzó con anticipación y que durante los días de mayor actividad llegaron a tener filas en la puerta. Además, explicó que los festejos todavía se extienden durante las semanas posteriores a la fecha tradicional, debido a eventos organizados en clubes, institutos y otros espacios.

“Han venido con mucho tema de maquillaje y muy decididos en cuanto a disfraces completos. Antes por ahí venían con una idea y preguntaban qué podían llevarse, pero ahora ya venían más decididos”, explicó. También observó un crecimiento de las compras grupales: “Antes venían personas individuales, ahora venían en grupos”.

A diferencia de otras temporadas, en las que determinados personajes clásicos concentraban buena parte de la demanda, este año hubo una mayor diversidad de elecciones. Si bien continuaron presentes las referencias tradicionales del género de terror, también aparecieron personajes de películas y propuestas que impulsaron el uso de maquillaje para completar los disfraces.

Entre los productos más buscados estuvieron la sangre artificial y distintos accesorios para recrear escenas de terror. También se registró una tendencia a organizar disfraces colectivos, con grupos que elegían una misma temática para presentarse juntos en los festejos.

La celebración, además, amplió sus espacios y públicos. Los comerciantes destacaron que Halloween ya no se limita a las fiestas de jóvenes o niños, sino que también aparecen propuestas para adultos mayores, celebraciones en geriátricos y encuentros que incorporan a las mascotas.

“Lo que es Halloween acá en Rosario ha crecido muchísimo”, afirmó Lorena, al describir la evolución de una fecha que gana protagonismo dentro del calendario comercial del sector.

En cuanto a las ventas, otros comerciantes coincidieron en que los disfraces fueron los grandes protagonistas, aunque también hubo una demanda importante de máscaras, capas, vinchas, accesorios y complementos. En el caso de los niños, los disfraces y las carameleras estuvieron entre las opciones más elegidas, mientras que los adultos se inclinaron por accesorios y elementos para completar sus caracterizaciones.

En esa línea, los cotillones comienzan a concentrarse en las próximas fechas fuertes del año. Las graduaciones, las despedidas escolares, los cierres de jardines y las recibidas universitarias forman parte de una agenda que empieza a intensificarse durante noviembre y diciembre.

“Ahora arranca lo que son las bajadas, las terminaciones de quinto año, los cierres de preescolar y los jardines maternales. Nosotros ya arrancamos con todo lo que son eventos en cuanto a colegios y despedidas de año”, contó Lorena.

A ese movimiento se suman las celebraciones empresariales, las fiestas de egresados y los festejos de quienes terminan sus estudios universitarios. Para esos eventos, los comercios ofrecen desde globos con helio y elementos de decoración hasta espuma, bengalas, papel picado y otros productos característicos de las celebraciones.

Informe de Agostina Meneghetti.