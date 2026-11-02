Un disco inédito de jazz argentino sale a la luz tras 55 años de su grabación en ION

FOTO: Tarde en ION se suma a otros grandes títulos que recuperó RP music.

Buenos Aires, 2 noviembre (NA) - Un registro inédito del jazz argentino, grabado en 1971 en los históricos estudios ION de Buenos Aires, sale a la luz 55 años después de su realización con la edición física de Tarde en ION, un álbum que reúne a Fernando Gelbard, Ricardo Lew, Ricardo Salas y Carlos Alberto "Pocho" Lapouble, cuatro destacados exponentes de la escena musical de las décadas del 60 y 70.

El material, que permaneció inédito durante décadas, fue recuperado y digitalizado por Sergio Radoszynski, de RP music, con la colaboración de Andrés Galante, de RGS music, y del propio Gelbard, productor original de la grabación y responsable del máster.

El disco forma parte de un proyecto de recuperación del patrimonio musical argentino que busca rescatar grabaciones olvidadas o perdidas, muchas de las cuales nunca llegaron a publicarse en el momento de su realización.

"Desde RP music venimos llevando durante el último tiempo un trabajo de reedición de material del jazz argentino, y al mismo tiempo de recuperación de cintas que podríamos llamar olvidadas o perdidas, que nunca habían llegado a ser publicadas al momento de su producción", explicó Radoszynski.

El productor señaló que el material se encuentra disponible en plataformas digitales desde 2021, pero destacó la importancia de su lanzamiento en formato físico, que coincide con los 55 años de la grabación. La edición ya está disponible en CD y está prevista su próxima publicación en vinilo.

La historia de Tarde en ION conserva algunos interrogantes. La sesión tuvo lugar durante una tarde de 1971 en los estudios ION, que por entonces pertenecían a Gelbard, aunque no existen certezas sobre si los músicos se reunieron para concretar una producción previamente planificada o si el encuentro surgió de manera espontánea.

El resultado fue una grabación que reúne a Gelbard en piano eléctrico, piano acústico y flauta; Lew en guitarra; Salas en bajo eléctrico; y Lapouble en batería.

El repertorio incluye cuatro clásicos del jazz: Saint Thomas, de Sonny Rollins; What's New, de Bob Haggart; Stella by Starlight, de Ned Washington y Victor Young; y All the Things You Are, de Jerome Kern y Oscar Hammerstein II. A esas interpretaciones se suma Fast ION, una improvisación colectiva que permite apreciar las cualidades instrumentales y la interacción musical de los cuatro integrantes del grupo.

La publicación de este registro recupera un testimonio de una etapa significativa del jazz argentino, cuando una generación de instrumentistas desarrollaba nuevas búsquedas musicales y consolidaba una escena de notable riqueza artística.