FOTO: Una corte de armonía rota: el regreso de Koschei y la lucha por la paz en Prythian

Una corte de armonía rota es la nueva entrega de la saga que ha cautivado a los amantes de la fantasía y la ciencia ficción. En este relato, el inquietante regreso de Koschei el Inmortal pone en jaque a los territorios fae, que deben unirse para enfrentar una amenaza que podría cambiar el destino de las tierras humanas.

La historia se desarrolla en un contexto donde la Corte Noche se ve obligada a actuar ante la inminente invasión de Koschei, quien, a pesar de estar atrapado en un lago desde hace milenios, ha logrado atraer a poderosos aliados. La tensión se intensifica en un mundo que aún se recupera de la devastadora guerra contra Hybern, lo que complica la unión de fuerzas necesarias para hacer frente a esta nueva amenaza.

Las traiciones recientes y las verdades reveladas han dejado profundas heridas en las relaciones entre las cortes, lo que añade un nivel de complejidad a la lucha por la supervivencia. La necesidad de reconciliación y la resurrección de antiguas alianzas se convierten en el eje central de la narrativa, mientras los personajes intentan reparar la armonía que se ha roto.

Este libro, publicado por CROSSBOOKS en 2026, no solo ofrece una trama emocionante, sino que también invita a reflexionar sobre la importancia de la unidad y la colaboración en tiempos de crisis. La obra se enmarca en un género que ha ganado popularidad en los últimos años, capturando la atención de lectores de diversas edades y orígenes.

La prosa de la autora, rica en detalles y con un ritmo envolvente, permite que los lectores se sumerjan en un mundo lleno de magia y desafíos. La lucha por la paz en Prythian se convierte en un espejo de las luchas contemporáneas, donde la reconciliación y la búsqueda de la verdad son más necesarias que nunca.

En definitiva, Una corte de armonía rota es una lectura imprescindible para quienes buscan una historia que combine aventura, fantasía y una profunda reflexión sobre las relaciones humanas.