ANMAT aprobó la venta libre del primer autotest de VIH en Argentina

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó en Argentina la comercialización libre del primer autotest de VIH, una herramienta clave para agilizar la detección temprana del virus.

En diálogo con Cadena 3, el reconocido infectólogo y exdirector del Hospital Rawson, el doctor Miguel Díaz, analizó el impacto de esta medida en el sistema de salud y la importancia de facilitar el acceso al diagnóstico.

El dispositivo se realiza mediante un sencillo hisopado en las encías, cuyos resultados se obtienen de manera similar a los test hogareños utilizados durante la pandemia.

Para el especialista, esta alternativa se suma a la estrategia de profilaxis combinada, vital en un contexto donde el diagnóstico tardío sigue siendo uno de los principales desafíos sanitarios del país.

"El gran problema que tenemos es que hasta el 40% y tal vez más en algunas regiones de las personas afectadas se diagnostica tardíamente, es decir, cuando el aparato inmunológico ya ha sido afectado por el virus", detalló el doctor Díaz, recordando que la infección puede tardar unos diez años en manifestar síntomas severos si no se detecta a tiempo.

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Actualmente, se estiman unas 140.000 personas que viven con VIH en el país, con un promedio de 6.500 a 7.000 nuevos diagnósticos anuales.

Si bien celebró la incorporación de este autotest de venta libre —cuyo valor estimado rondaría entre los 27.000 y 28.000 pesos—, el especialista advirtió sobre las barreras económicas: "Para algunas personas es privativo, por lo tanto esto significa que siempre debe estar el Estado presente para asegurar el diagnóstico gratuito como lo es hasta ahora".

Finalmente, el infectólogo recordó que gracias a los avances farmacológicos actuales, el VIH se convirtió en una patología crónicamente tratable y que las personas bajo tratamiento médico adecuado y con carga viral indetectable logran interrumpir la transmisión del virus.