Choque entre un auto y una moto en Mendoza y Moreno: un motociclista resultó herido
El joven sufrió una lesión en una pierna y fue derivado a un centro de salud. El conductor del Ford Fiesta no presentó heridas y hubo complicaciones en la circulación por un corte en la zona.
03/11/2026 | 09:41Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Accidente en Mendoza y Moreno.
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Audio. Choque entre un auto y una moto en Mendoza y Moreno: un motociclista resultó herido
Cadena 3 Rosario
Un automóvil Ford Fiesta y una motocicleta protagonizaron un choque este martes en la intersección de Mendoza y Moreno. Según la información preliminar, el motociclista circulaba por Moreno a gran velocidad cuando se produjo la colisión.
Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto sufrió una lesión en una de sus piernas y fue trasladado para recibir atención médica. En principio, la herida no revestía gravedad. Por su parte, el conductor del Ford Fiesta resultó ileso.
El tránsito en la zona presentaba complicaciones, con un corte sobre calle Valcarce. El episodio ocurrió luego de la tormenta que afectó a la ciudad, por lo que se recomendaba circular con precaución.
Informe de Julián Maragliano.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un choque entre un automóvil Ford Fiesta y una motocicleta.
¿Quiénes estuvieron involucrados? El conductor de la motocicleta y el conductor del Ford Fiesta.
¿Cuándo sucedió? Este martes.
¿Dónde ocurrió el accidente? En la intersección de Mendoza y Moreno.
¿Cómo fue el accidente? El motociclista circulaba a gran velocidad cuando se produjo la colisión.
¿Por qué es relevante? El accidente causó complicaciones en el tránsito y se recomendó circular con precaución tras una tormenta.