Choque entre un auto y una moto en Mendoza y Moreno: un motociclista resultó herido

Un automóvil Ford Fiesta y una motocicleta protagonizaron un choque este martes en la intersección de Mendoza y Moreno. Según la información preliminar, el motociclista circulaba por Moreno a gran velocidad cuando se produjo la colisión.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto sufrió una lesión en una de sus piernas y fue trasladado para recibir atención médica. En principio, la herida no revestía gravedad. Por su parte, el conductor del Ford Fiesta resultó ileso.

El tránsito en la zona presentaba complicaciones, con un corte sobre calle Valcarce. El episodio ocurrió luego de la tormenta que afectó a la ciudad, por lo que se recomendaba circular con precaución.

Informe de Julián Maragliano.