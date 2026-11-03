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Allanamientos en Santa Fe y Buenos Aires: ocho detenidos con secuestro de drogas y dinero

El operativo permitió, asimismo, retirar de circulación varios vehículos: un Mercedes Benz C250, dos Fiat Cronos, una Ford Ranger, un Peugeot 207, una Nissan Frontier, un Suzuki Fun y dos motos.    

03/11/2026 | 16:22Redacción Cadena 3

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Allanamientos en Santa Fe y Buenos Aires.

FOTO: Allanamientos en Santa Fe y Buenos Aires.

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Un total de ocho personas fueron detenidas, seis hombres y dos mujeres, como resultado de un amplio operativo contra el narcotráfico que incluyó 19 allanamientos en distintas localidades de Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires. Los procedimientos permitieron secuestrar más de tres kilos de cocaína, cannabis, armas de fuego, dinero en efectivo, vehículos y 36 teléfonos celulares.

El operativo se llevó adelante este martes, en el marco de la causa Coirón N.º 272716/2024, a cargo de la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo “del Litoral”.

Los allanamientos se realizaron en inmuebles ubicados en Rosario, Granadero Baigorria, Ibarlucea y Casilda, en la provincia de Santa Fe, y en Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Como resultado de los procedimientos, las fuerzas intervinientes concretaron la detención de ocho personas, seis hombres y dos mujeres.

Entre los elementos secuestrados se destacan 3.126,76 gramos de clorhidrato de cocaína, parte de los cuales se encontraban fraccionados en 2.555 dosis, y otros 585,4 gramos de cannabis. Además, los investigadores incautaron $27.829.900 y 600 dólares estadounidenses.

En cuanto al armamento, durante los registros se encontraron cuatro armas de fuego: un revólver sin marca y sin municiones, un revólver Taurus calibre .357 y dos pistolas Bersa TPR9 calibre 9 milímetros, una de ellas con su correspondiente almacén cargador, además de una pistola Bersa BP9CC del mismo calibre. También se secuestraron 29 municiones calibre 9 milímetros, 23 calibre .22 y tres calibre .357.

El procedimiento permitió, asimismo, retirar de circulación varios vehículos: un Mercedes Benz C250, dos Fiat Cronos, una Ford Ranger Raptor, un Peugeot 207, una Nissan Frontier, un Suzuki Fun y dos motocicletas Honda Wave.

A estos elementos se suman 36 teléfonos celulares, seis balanzas de precisión, dos equipos DVR, una máquina contadora de billetes y documentación considerada de interés para la investigación.

La causa se encuentra bajo la dirección de la Oficina de Narcocriminalidad, Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo de los fiscales federales Matías Scilabra y Franco Benetti.

Los resultados del operativo constituyen un importante avance en la investigación judicial, que busca esclarecer el funcionamiento de las actividades vinculadas al narcotráfico y determinar las responsabilidades de las personas involucradas.

Lectura rápida

¿Cuántas personas fueron detenidas en el operativo? Ocho personas, seis hombres y dos mujeres.

¿Dónde se realizaron los allanamientos? En localidades de Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires.

¿Qué se secuestró en el operativo? Más de tres kilos de cocaína, cannabis, armas de fuego, dinero en efectivo, vehículos y 36 teléfonos celulares.

¿Quiénes están a cargo de la causa? Los fiscales federales Matías Scilabra y Franco Benetti.

¿Cuál es el objetivo de la investigación? Esclarecer el funcionamiento de las actividades vinculadas al narcotráfico y determinar responsabilidades.

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