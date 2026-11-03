Dos ataques de perros pitbull en Santa Fe en 24 horas: tres personas hospitalizadas

Una alarmante sucesión de ataques de perros volvió a poner en debate la tenencia responsable de animales potencialmente peligrosos en la ciudad de Santa Fe. En un lapso de apenas 24 horas, dos episodios protagonizados por perros pitbull dejaron un saldo de tres personas heridas, que debieron recibir atención médica.

El primero de los hechos ocurrió durante la tarde del domingo en la Costanera Oeste, donde un niño de 9 años fue mordido en uno de sus brazos mientras caminaba junto a sus familiares.

El segundo episodio, de mayor gravedad, se produjo este lunes 2 de noviembre en una vivienda de barrio Sur. Allí, una mujer de 39 años fue atacada por su propio perro y debió ser rescatada por su hijo, de 24 años, quien intervino desesperadamente para evitar que el animal continuara mordiéndola. Durante el enfrentamiento, el joven también sufrió una lesión con un cuchillo.

Desesperado rescate

El dramático episodio tuvo lugar alrededor de las 18, en una propiedad ubicada sobre avenida Juan José Paso al 3100, entre Urquiza y Francia.

Por motivos que todavía no fueron establecidos, el perro pitbull atacó a su dueña, identificada por sus iniciales como M. S., de 39 años. El animal le provocó múltiples heridas desgarrantes en los brazos y las piernas.

Ante los gritos de auxilio de la mujer, su hijo, F. B., de 24 años, intervino para intentar detener la agresión. Sin embargo, al no conseguir separar al perro mediante la fuerza física, tomó un cuchillo de cocina y apuñaló al animal en reiteradas oportunidades hasta provocarle la muerte.

En medio de la desesperada maniobra, el joven terminó con una herida punzante en la región del tórax.

Tras el episodio, acudieron al domicilio efectivos de los Bomberos Zapadores, personal de Orden Público y agentes de la Brigada Ecológica. También intervino un médico veterinario policial, quien constató la muerte del animal y colaboró con las actuaciones correspondientes.

Las dos víctimas fueron trasladadas en ambulancias al Hospital Dr. José María Cullen, donde recibieron asistencia médica.

La mujer ingresó con lesiones de consideración en sus extremidades superiores e inferiores. Debido a la gravedad de las heridas, fue derivada de urgencia al quirófano central, donde debió ser intervenida quirúrgicamente. Posteriormente, quedó internada bajo observación médica.

Por su parte, el hijo recibió atención por la lesión cortante en el tórax. Su evolución quedó bajo seguimiento del equipo de profesionales del establecimiento.

Por el ataque ocurrido en la vivienda de avenida Juan José Paso, las actuaciones fueron elevadas al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó la elaboración de informes médicos detallados sobre el estado de salud de las personas heridas y dispuso la realización de las pericias correspondientes a través de la Policía de Investigaciones (PDI).

Los dos episodios registrados en menos de 24 horas dejaron en evidencia la gravedad que pueden alcanzar los ataques de animales y reavivaron la preocupación por las medidas de prevención y seguridad vinculadas a la tenencia responsable de perros.

Informe de Emiliano Guardia.