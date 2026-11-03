Dos ataques de perros pitbull en Santa Fe en 24 horas: tres personas hospitalizadas
Un niño de 9 años fue atacado en la Costanera Oeste, mientras que, en barrio Sur, una mujer sufrió graves heridas al ser mordida por su propio perro. Su hijo intervino para salvarla y mató al animal.
03/11/2026 | 16:38Redacción Cadena 3
FOTO: Córdoba: mujer de 82 años sufrió fractura de fémur tras ataque de un pitbull
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Audio. Niño de 9 años es atacado por un perro pitbull en la costanera de Santa Fe
Panorama Federal
Una alarmante sucesión de ataques de perros volvió a poner en debate la tenencia responsable de animales potencialmente peligrosos en la ciudad de Santa Fe. En un lapso de apenas 24 horas, dos episodios protagonizados por perros pitbull dejaron un saldo de tres personas heridas, que debieron recibir atención médica.
El primero de los hechos ocurrió durante la tarde del domingo en la Costanera Oeste, donde un niño de 9 años fue mordido en uno de sus brazos mientras caminaba junto a sus familiares.
El segundo episodio, de mayor gravedad, se produjo este lunes 2 de noviembre en una vivienda de barrio Sur. Allí, una mujer de 39 años fue atacada por su propio perro y debió ser rescatada por su hijo, de 24 años, quien intervino desesperadamente para evitar que el animal continuara mordiéndola. Durante el enfrentamiento, el joven también sufrió una lesión con un cuchillo.
Desesperado rescate
El dramático episodio tuvo lugar alrededor de las 18, en una propiedad ubicada sobre avenida Juan José Paso al 3100, entre Urquiza y Francia.
Por motivos que todavía no fueron establecidos, el perro pitbull atacó a su dueña, identificada por sus iniciales como M. S., de 39 años. El animal le provocó múltiples heridas desgarrantes en los brazos y las piernas.
Ante los gritos de auxilio de la mujer, su hijo, F. B., de 24 años, intervino para intentar detener la agresión. Sin embargo, al no conseguir separar al perro mediante la fuerza física, tomó un cuchillo de cocina y apuñaló al animal en reiteradas oportunidades hasta provocarle la muerte.
En medio de la desesperada maniobra, el joven terminó con una herida punzante en la región del tórax.
Tras el episodio, acudieron al domicilio efectivos de los Bomberos Zapadores, personal de Orden Público y agentes de la Brigada Ecológica. También intervino un médico veterinario policial, quien constató la muerte del animal y colaboró con las actuaciones correspondientes.
Las dos víctimas fueron trasladadas en ambulancias al Hospital Dr. José María Cullen, donde recibieron asistencia médica.
La mujer ingresó con lesiones de consideración en sus extremidades superiores e inferiores. Debido a la gravedad de las heridas, fue derivada de urgencia al quirófano central, donde debió ser intervenida quirúrgicamente. Posteriormente, quedó internada bajo observación médica.
Por su parte, el hijo recibió atención por la lesión cortante en el tórax. Su evolución quedó bajo seguimiento del equipo de profesionales del establecimiento.
Por el ataque ocurrido en la vivienda de avenida Juan José Paso, las actuaciones fueron elevadas al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El funcionario judicial ordenó la elaboración de informes médicos detallados sobre el estado de salud de las personas heridas y dispuso la realización de las pericias correspondientes a través de la Policía de Investigaciones (PDI).
Los dos episodios registrados en menos de 24 horas dejaron en evidencia la gravedad que pueden alcanzar los ataques de animales y reavivaron la preocupación por las medidas de prevención y seguridad vinculadas a la tenencia responsable de perros.
Informe de Emiliano Guardia.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Santa Fe? Una serie de ataques de perros pitbull resultó en tres personas heridas en 24 horas.
¿Quiénes fueron las víctimas? Un niño de 9 años y una mujer de 39 años, además de su hijo de 24 años que intentó ayudarla.
¿Cuándo ocurrieron los ataques? El primer ataque fue el domingo y el segundo el lunes 2 de noviembre.
¿Dónde sucedieron los ataques? En la Costanera Oeste y en una vivienda de barrio Sur, sobre avenida Juan José Paso.
¿Cómo se desarrollaron los hechos? La mujer fue atacada por su perro y su hijo lo apuñaló para detener la agresión.
¿Por qué reavivó el debate? Los ataques evidencian la necesidad de medidas de prevención y seguridad en la tenencia de animales peligrosos.