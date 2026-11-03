Una intendenta les prohibió tomar mate a los empleados mientras atienden a los vecinos

FOTO: Prohibieron tomar mate durante la atención al público en una municipalidad de Chaco.

La Municipalidad de Barranqueras, en Chaco, prohibió que sus empleados tomen mate durante la atención al público. La intendenta Magda Ayala ratificó la decisión y aseguró que el objetivo es mejorar el servicio a los vecinos y evitar demoras en las gestiones.

La jefa comunal explicó los motivos de la disposición durante una entrevista en un programa de streaming. Allí sostuvo que quienes concurren a las dependencias municipales deben recibir atención sin esperar a que el personal termine de tomar mate.

"El vecino que entra a la municipalidad —ya sea a Catastro, Industria y Comercio, al Juzgado de Faltas o a Empleo— tiene que ser bien atendido y no tiene por qué estar esperando que uno termine de tomar mate", expresó.

Ayala puso el foco en las oficinas que reciben a comerciantes y particulares para realizar gestiones administrativas e impositivas. Según planteó, la restricción busca ordenar el trabajo cotidiano y garantizar una atención profesional, sin interrupciones que perjudiquen a quienes necesitan completar un trámite.

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Para fundamentar su posición, comparó la situación del personal de atención al público con la de los agentes que cumplen tareas operativas en la vía pública.

"Los que están trabajando no tienen mate. Los agentes de limpieza, de alumbrado o de tránsito que están en las calles no llevan mate", sostuvo.

La intendenta también recordó que el funcionamiento de la administración municipal se financia con los aportes de los vecinos y los recursos de la coparticipación. En ese marco, defendió la exigencia de priorizar la atención a los contribuyentes.

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