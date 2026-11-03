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Rosario Central inaugurará la tercera bandeja del Gigante ante Estudiantes de Río Cuarto

La nueva tribuna, ubicada sobre el sector que da al río Paraná, será estrenada en el próximo partido como local.

03/11/2026 | 07:38Redacción Cadena 3 Rosario

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Rosario Central inaugurará la tercera bandeja del Gigante.

FOTO: Rosario Central inaugurará la tercera bandeja del Gigante.

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Rosario Central inaugurará la tercera bandeja del Gigante de Arroyito en el encuentro frente a Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente a la última fecha del campeonato. La obra, que era un viejo anhelo de la institución, permitirá ampliar la capacidad del estadio con la incorporación de 3.500 butacas. El nuevo sector forma parte del proyecto de ampliación y modernización de la cancha.

Para que los hinchas puedan estrenar la tribuna, este martes 3 de noviembre a las 13 comenzará la reserva de populares y la venta de entradas para ese sector. Además, se ofrecerá un remanente de plateas Río y Cordiviola a un valor de $50.000. Todas las operaciones deberán realizarse exclusivamente a través de la plataforma web.

Los trámites estarán disponibles únicamente para socios con la cuota al día. Quienes necesiten regularizar su situación o realizar gestiones vinculadas con su credencial tendrán tiempo hasta este martes a las 11. En caso de que queden localidades disponibles, el club habilitará posteriormente una instancia de venta para no socios.

Lectura rápida

¿Qué se inaugurará? Se inaugurará la tercera bandeja del Gigante de Arroyito.

¿Quiénes participan en el evento? El evento contará con la presencia de Rosario Central y Estudiantes de Río Cuarto.

¿Cuándo comenzará la venta de entradas? La venta de entradas comenzará el martes 3 de noviembre a las 13.

¿Dónde se podrán comprar las entradas? Las entradas se podrán comprar exclusivamente a través de la plataforma web.

¿Por qué es importante esta obra? La obra ampliará la capacidad del estadio con la incorporación de 3.500 butacas.

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