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Quién era el turista argentino que murió en un accidente de ala delta en Río de Janeiro

El hecho ocurrió durante la mañana en la playa de São Conrado, punto habitual de aterrizaje para el vuelo libre en la zona. Adrián Guillermo Arismendi tenía 26 años.

02/11/2026 | 20:30Redacción Cadena 3

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Un joven argentino fallece en accidente de ala delta en Río de Janeiro

FOTO: Un joven argentino fallece en accidente de ala delta en Río de Janeiro

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Adrián Guillermo Arismendi, un argentino de 26 años oriundo de Puerto Deseado, Santa Cruz, murió este lunes en Río de Janeiro tras un accidente de ala delta. En el mismo incidente también falleció el instructor brasileño Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos.

Arismendi se encontraba de vacaciones en la ciudad brasileña junto a un grupo de diez amigos. Realizaba su primer vuelo en esta modalidad. El trayecto comenzó en la rampa de Pedra Bonita, un punto habitual de despegue. Durante la aproximación final hacia la playa de São Conrado, el ala delta redujo su altura por debajo de la trayectoria habitual y chocó contra el muro de piedra que separa el paseo marítimo de la arena.

El aviso al Cuerpo de Bomberos se registró cerca del mediodía. Los rescatistas trasladaron a ambos hombres en helicóptero al Hospital Municipal Miguel Couto. Los dos ingresaron con paro cardiorrespiratorio y los médicos confirmaron los decesos poco después de su arribo.

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El accidente motivó la suspensión de los vuelos libres en la zona. José Bruno Batalha Menescal Filho, vicepresidente del Club São Conrado de Vuelo Libre, indicó que el instructor contaba con diez años de experiencia de vuelo y un año de servicio formal tras obtener la certificación correspondiente. La comisaría de Gávea investiga las causas técnicas y las condiciones meteorológicas del accidente.

Lectura rápida

¿Quiénes fueron las víctimas del accidente?
Las víctimas fueron Adrián Guillermo Arismendi, un argentino de 26 años, y el instructor brasileño Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos.

¿Dónde ocurrió el accidente?
El accidente ocurrió en Río de Janeiro, específicamente durante un vuelo en la playa de São Conrado.

¿Cuándo se registró el aviso al Cuerpo de Bomberos?
El aviso al Cuerpo de Bomberos se registró cerca del mediodía del lunes.

¿Qué sucedió con los rescatistas?
Los rescatistas trasladaron a ambos hombres en helicóptero al Hospital Municipal Miguel Couto, donde se confirmó su deceso.

¿Qué medidas se tomaron tras el accidente?
El accidente motivó la suspensión de los vuelos libres en la zona y la comisaría de Gávea investiga las causas.

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